Cesty okolo Košíc dostali nový povrch, diaľničiari ukončili opravy po spustení obchvatu

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila lokálne opravy ciest v košickom regióne, ktoré boli počas výstavby nového rýchlostného obchvatu Košíc intenzívne využívané dopravou. Diaľničiari zrealizovali dve menšie a jednu rozsiahlejšiu opravu miestnych komunikácií, pričom všetky práce sa podarilo ukončiť do mesiaca od otvorenia obchvatu.
Ako informovala NDS, menšie opravy sa týkali úsekov medzi Šacou a Malou Idou a v Šebastovciach, zatiaľ čo rozsiahlejšia opravy vykonali na ceste tretej triedy medzi Sadmi nad Torysou a Ďurkovom.
„Lokálne opravy využívaných miestnych ciest neboli zložitou úlohou v porovnaní s výstavbou obchvatu. Najviac sme Košičanom pomohli práve sprejazdnením samotného, 14-kilometrového rýchlostného obchvatu, ktorý môžu motoristi navyše využívať bez diaľničnej známky,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.