Cesty okolo Košíc dostali nový povrch, diaľničiari ukončili opravy po spustení obchvatu

Ako informovala NDS, menšie opravy sa týkali úsekov medzi Šacou a Malou Idou a v Šebastovciach.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Oprava cesty, cestári
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Cestná doprava Nezaradené z lokality Slovensko

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila lokálne opravy ciest v košickom regióne, ktoré boli počas výstavby nového rýchlostného obchvatu Košíc intenzívne využívané dopravou. Diaľničiari zrealizovali dve menšie a jednu rozsiahlejšiu opravu miestnych komunikácií, pričom všetky práce sa podarilo ukončiť do mesiaca od otvorenia obchvatu.

Ako informovala NDS, menšie opravy sa týkali úsekov medzi Šacou a Malou Idou a v Šebastovciach, zatiaľ čo rozsiahlejšia opravy vykonali na ceste tretej triedy medzi Sadmi nad Torysou a Ďurkovom.

„Lokálne opravy využívaných miestnych ciest neboli zložitou úlohou v porovnaní s výstavbou obchvatu. Najviac sme Košičanom pomohli práve sprejazdnením samotného, 14-kilometrového rýchlostného obchvatu, ktorý môžu motoristi navyše využívať bez diaľničnej známky,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.

Viac k osobe: Július Mihálik
Firmy a inštitúcie: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Okruhy tém: Diaľničiari investičný riaditeľ NDS Obchvat Oprava ciest

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk