Cestujúcich vo vlakoch pribúda, tržby ZSSK za rok 2023 by mohli dosiahnuť až 93 miliónov eur

Cestujúcich vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) postupne pribúda, no zatiaľ ich ešte nie je toľko ako v predpandemickom roku 2019. Ich počet v minulom roku by podľa očakávania národného dopravcu mohol dosiahnuť takmer 72 miliónov, a to na základe vývoja za jedenásť mesiacov vlaňajška.

Ľudia sa do vlakov vracajú

„Čo sa týka celkového počtu prepravených cestujúcich za rok 2023, predbežné čísla ukazujú, že ľudia sa do vlakov po pandémii vracajú a čím ďalej tým viac ich využívajú,“ uviedol pre agentúru SITA Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK s tým, že ešte nemali k dispozícii presné čísla za celý uplynulý rok.

Pokiaľ v roku 2019 vlaky národného dopravcu previezli vyše 77 miliónov ľudí, počas pandémie v rokoch 2020 a 2021 necelých 47 miliónov a 46 miliónov. Po uvoľnení protipandemických opatrení, vrátane podmienok na cestovanie, v roku 2022 ich bolo viac ako 67 miliónov.

Vyššie tržby ako pred pandémiou

Platiacich cestujúcich vlani by malo byť skoro 47 miliónov, teda takmer ako pred pandémiou s bezmála 48 miliónmi osôb. Naopak, počet pasažierov s nárokom na 100-percentnú zľavu z cestovného, čiže predtým na bezplatnú prepravu, stále značne zaostáva za číslami z roku 2019. Vtedy vlaky využilo 29,5 milióna týchto cestujúcich, minulý rok predbežne 25 miliónov.