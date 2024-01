Štrajk nemeckých rušňovodičov spôsobí masívne narušenie železničnej dopravy, ZSSK odporúča zvážiť cestu vlakom

Štrajk rušňovodičov obmedzí osobnú vlakovú dopravu v Nemecku, trvať má od stredy 10. januára od 2:00 do piatka 12. januára do 18:00. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) odporúča cestujúcim zvážiť využitie vlakovej dopravy do Nemecka.

Masívne narušenie železničnej dopravy

Pred, počas a po štrajku budú vznikať nepravidelnosti v diaľkovej, regionálnej a prímestskej (S-Bahn) doprave u nemeckého dopravcu Deutsche Bahn. Protest v nákladnej železničnej doprave sa má začať už v utorok večer.

Deutsche Bahn informovala, že štrajk spôsobí masívne narušenie železničnej dopravy.

„Núdzový cestovný poriadok zabezpečuje len veľmi obmedzené zásobovanie vlakmi v diaľkovej, regionálnej a S-Bahn doprave,“ uviedol nemecký národný dopravca. Zároveň vyzval zdržať sa zbytočného cestovania do Nemecka počas štrajku a odložiť cestu na inokedy.

Náhradné súpravy s nižšou kapacitou

České dráhy zároveň oznámili, že napríklad medzištátne vlaky z Prahy, ako aj z Budapešti (cez Slovensko) do a z Nemecka pôjdu 10. až 12. januára len do a z Drážďan.

Všetky vlaky z Prahy do a Nemecka budú mať náhradné súpravy s nižšou kapacitou. Medzi Drážďanmi, Berlinom, Hamburgom a Kielom vlaky nepôjdu, náhradná autobusová doprava z kapacitných dôvodov nie je zabezpečená.

Skoršie využitie lístkov

Deutsche Bahn umožnila cestujúcim využiť už zakúpené lístky v medzinárodnej preprave do a z Nemecka aj pre tranzit.

A to bez ohľadu na to, kde bol lístok vystavený, alebo aký dopravca ho vystavil. Lístky zakúpené do 8. januára na cestu vlakom 10. až 12. januára mohli cestujúci využiť aj v skoršom vlaku alebo až do piatka 19. januára.

„V prípade neskoršej cesty ako je piatok 19. januára môžu cestujúci tiež použiť pôvodný cestovný lístok, ktorý však musí byť špeciálne označený v pokladniciach ZSSK. Ak sa cestujúci rozhodne necestovať, má nárok na vrátenie peňazí bez sankcie,“ uviedol Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK. Umožňuje to nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2021 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.

Zrušené nočné vlaky

Deň pred štrajkom v utorok 9. januára sú podľa ZSSK zrušené všetky odchádzajúce nočné vlaky na nemeckom úseku, pričom niekoľko nočných vlakov jazdí na svojom zahraničnom úseku trasy.

Môžu byť tiež čiastočne zrušené jednotlivé diaľkové vlaky. V dňoch 10. až 12. januára je avizovaná celodenná prevádzka podľa štrajkového harmonogramu.

„Nočné cestovanie bude zrušené 10. januára a 11. januára, večer 12. januára budú nočné vlaky premávať od prípadu k prípadu,“ upozornil Drevický. Deň po štrajku v sobotu 13. januára možno očakáva postupné nabiehanie prevádzky, ale ešte aj čiastočné zrušenie diaľkových vlakov.