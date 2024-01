Vlaky pri Trenčíne po prerušení dopravy opäť premávajú, rýchlik tam zrazil človeka

Železničná doprava na hlavnej domácej trati je v úseku Trenčín – Trenčianska Teplá už obnovená. Dôvodom jej prerušenia v sobotu večer na viac ako hodinu a pol bola nehodová udalosť.

Rýchlik 713 Považan z Bratislavy do Žiliny zrazil na uvedenom úseku osobu neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na sociálnej sieti v súvislosti s mimoriadnosťami v železničnej doprave. Osobnú prepravu prerušenú od 19:40 obnovili od 21:17.

Večerný rýchlik Považan s odchodom z hlavného mesta krátko pred 18:00 a s príchodom do Žiliny pred 20:30 mal po zrazení človeka hlásené predpokladané meškanie z Trenčianskej Teplej asi dve hodiny. Železničiari ho napokon na zvyšnom úseku z Trenčianskej Teplej do Žiliny odriekli.

Prerušenie dopravy spôsobilo takmer hodinové oneskorenie aj neskoršieho rýchlika 714 Považan zo Žiliny do Bratislavy. Približne hodinu meškali aj večerné osobné vlaky zo Žiliny do Trenčína-Zlatoviec, ZSSK zaviedla medzi Trenčianskou Teplou a Trenčínom náhradnú autobusovú dopravu. Ďalší osobný vlak z Trenčína-Zlatoviec do Žiliny aj po obnovení dopravy mal avizované meškanie z Trenčianskej Teplej takmer 45 minút.