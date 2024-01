V Nemecku premáva len pätina diaľkových vlakov, štrajk rušňovodičov ovplyvnil dopravu v celej krajine (foto)

Odborová organizácia GDL zastupujúca veľkú časť nemeckých rušňovodičov odštartovala v stredu ráno takmer trojdňový štrajk pre spor so železničnou spoločnosťou Deutsche Bahn o dĺžku pracovného času a o výšku miezd. Železničná doprava po krajine a v mnohých mestách sa takmer zastavila.

Štátna spoločnosť Deutsche Bahn, ktorá je hlavným prevádzkovateľom železničnej dopravy v Nemecku, uviedla, že premáva len zhruba 20 percent jej diaľkových vlakov a mnohé regionálne a prímestské vlaky v mestách, napríklad v Berlíne, sa tiež zastavili.

„Štrajk odborového zväzu rušňovodičov GDL má veľký vplyv na vlakovú dopravu v Nemecku,“ povedala hovorkyňa Deutsche Bahn Anja Brökerová.

Odborový zväz GDL pre spor o mzdy už vlani vyhlásil dva varovné štrajky, ktoré trvali do 24 hodín. Terajší štrajk bude trvať do piatka do 18:00. Spoločnosť Deutsche Bahn sa do poslednej chvíle snažila právnymi krokmi štrajku predísť, avšak v utorok večer súd štrajk povolil.

Cieľom štrajku je dosiahnuť zvýšenie miezd a skrátiť pracovný týždeň zamestnancov pracujúcich na zmeny z 38 na 35 hodín bez zníženia platu.