Medzištátne vlaky pre výluku medzi Kútmi a Břeclavou jazdia odklonom, môžu meškať desiatky minút

Pre úpravu infraštruktúry na slovensko-českom traťovom úseku Kúty – Břeclav sú dočasné obmedzenia v železničnej doprave. V dôsledku výlukových prác 20. až 22. januára a 27. až 29. januára vlaky jazdia odklonom cez pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín.

Jedenásť výnimiek

Z tohto dôvodu je potrebné počítať v uvedenom období s meškaním všetkých medzištátnych vlakov, ktoré prechádzajú cez uvedený pohraničný priechod, v rozsahu 30 až 40 minút. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala na svojom portáli v rámci servisu o výlukách a obmedzeniach na železniciach.

Výnimkou je jedenásť medzištátnych vlakov, tie v niektorých dňoch nebudú dotknuté výlukou a pôjdu po štandardnej trase bez odklonu a meškania. Týka sa to 20. a 27. januára vlakov EN 477, EC 282 a EC 271, 22. a 29. januára vlakov EC 131, EC 274, EC 173, EC 272, Ec 281, EC 270, EC 283 a EN 476.

Ide o vlaky Ide o vlaky Metropol z Budapešti do Břeclavi a späť, Metropolitan Slovenská strela z Nových Zámkov do Prahy a opačne, ako aj Metropolitan z Brna do Budapešti, Bathory z Varšavy do Budapešti, Metropolitan medzi Budapešťou a Prahou a Hungaria z Hamburgu do Budapešti.

Vlaky pôjdu mimo stanice Břeclav

Vlaky EC 130 Bathory s odchodom zo stanice Budapest Nyugati 8:12 a s príchodom na stanicu Warszawa Wschodnia 19:46 a EC 131 Bathory Warszawa Gdańska 8:30 – Budapest Nyugati 19:49 budú počas odklonu vedené mimo železničnej stanice Břeclav. Vlaky EN 476 Metropol Budapest Nyugati 19:30 – Břeclav 23:04 a EN 477 Metropol Břeclav 4:55 – Budapest Nyugati 8:28 budú v dňoch odklonu vedené dvojskupinovo.

Priame vozne medzi Budapešťou a Varšavou v oboch smeroch pôjdu mimo stanice Břeclav, naopak priame vozne z Budapešti do Berlína, resp. Prahy a opačne v Břeclavi zastavia.

Priame vozne z Budapešti do Berlína vo vlaku EN 476 Budapest Nyugati 19:30 – Břeclav 23:04 budú vedené v období od 10./11. februára do 15./16. februára mimo stanice Brno hlavní nádraží, ktorú neobslúžia.

Aktuálne informácie o výlukách sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.