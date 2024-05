Dopravný podnik mesta Prešov uviedol do prevádzky prvé parciálne trolejbusy, ich štandardnou súčasťou sú aj USB nabíjačky

Prvé zo 6-tich kĺbových parciálnych trolejbusov s dĺžkou 18 metrov a kapacitou 114 cestujúcich, ktoré sú najmodernejším prírastkom do vozového parku Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP). Do výbavy trolejbusov patrí klimatizácia, modernejší informačný a tarifný systémom, USB nabíjačky pre dobíjanie mobilných zariadení, informačné LCD monitory a kamerový systém so záznamom v interiéri vozidla. Prešov, 2. máj 2024. Foto: SITA/Viktor Zamborský