Diaľničiari upozorňujú na mimoriadnu uzávierku tunelov Žilina a Ovčiarsko, vodičov čakajú dopravné obmedzenia

Počas uzávierky sa vykonajú práce na osadení a následnej demontáži dočasného dopravného značenia.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Dopravné obmedzenia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Lietavská Lúčka Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Lietavská Lúčka

Na prípravu diaľnice a bezpečné napojenie nového úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou bude uzavretý starší úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, vrátane tunelov Žilina a Ovčiarsko. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Počas uzávierky sa vykonajú práce na osadení a následnej demontáži dočasného dopravného značenia. Práce budú prebiehať od sobotného rána 20. decembra do pondelňajšej noci 22. decembra.

Počas uzávierky bude doprava v smere Bratislava – Žilina z diaľnice D1 odklonená na diaľnicu D3 v križovatke Žilina. V smere Žilina – Bratislava bude doprava odklonená z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke uzol Žilina a uzavretím prístupu z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko. Všetka doprava v smere Žilina – Bratislava bude presmerovaná na cestu I/64.

Firmy a inštitúcie: NDS Národná diaľničná spoločnosť
Okruhy tém: D1 D1 Lietavská Lúčka-Dubná skala Dopravné obmedzenia uzávera tunelov

