Diaľničiari upozorňujú na mimoriadnu uzávierku tunelov Žilina a Ovčiarsko, vodičov čakajú dopravné obmedzenia

Na prípravu diaľnice a bezpečné napojenie nového úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou bude uzavretý starší úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, vrátane tunelov Žilina a Ovčiarsko. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Počas uzávierky sa vykonajú práce na osadení a následnej demontáži dočasného dopravného značenia. Práce budú prebiehať od sobotného rána 20. decembra do pondelňajšej noci 22. decembra.
Tunel Višňové bude sprístupnený ešte pred Vianocami, dopravná situácia na severnom ťahu sa výrazne zmení
Počas uzávierky bude doprava v smere Bratislava – Žilina z diaľnice D1 odklonená na diaľnicu D3 v križovatke Žilina. V smere Žilina – Bratislava bude doprava odklonená z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke uzol Žilina a uzavretím prístupu z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko. Všetka doprava v smere Žilina – Bratislava bude presmerovaná na cestu I/64.