Vianočné trhy sa začnú aj v Pezinku, prípravy stánkov spôsobia dopravné obmedzenia

Vianočné trhy v Pezinku prinesú viaceré dopravné obmedzenia. Ako informuje samospráva na sociálnej sieti, podujatie sa uskutoční od 11. do 14. decembra a vodiči musia počítať s viacerými obmedzeniami v centre mesta. Parkovisko na Radničnom námestí pred Billou bude uzatvorené od pondelka od 17.00 do nedele 14. decembra do 20.00 z dôvodu prípravy kolotočov.
„Kolotoče sa začnú rozkladať v utorok ráno a od štvrtka od 10.00 budú otvorené,“ priblížila samospráva. Parkovacie miesta oproti Tureckému domu budú uzatvorené od utorka od 20.00 do nedele do 20.00 z dôvodu značenia a prípravy stánkov na vianočné trhy. Od stredy od 17.00 do nedele do 20.00 bude zakázaný prejazd z Holubyho ulice cez Radničné námestie počas konania vianočných trhov.