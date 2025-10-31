Modernizácia železničnej trate z Čadce do Čiech vrcholí. Ráž prezradil, kedy by mali byť práce hotové - VIDEO

Modernizácia železničnej trate medzi Čadcou a štátnou hranicou s Českou republikou, ktorá je súčasťou dôležitého medzinárodného dopravného koridoru, sa blíži k záveru. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža by mali byť všetky práce hotové už v decembri tohto roka.
Viacero komplikácií
Trať v dĺžke 4,9 kilometra prechádza komplexnou modernizáciou. Po jej ukončení sa zvýši maximálna rýchlosť vlakov z pôvodných 80 km/h na 120 km/h. „Modernizácia zahŕňa obnovu železničného zvršku a spodku, rekonštrukciu pôvodných mostov, výstavbu nového cestného mosta nad riekou Čierňanka, nové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia a ďalšie technické úpravy,“ pripomenul Ráž.
Projekt priniesol aj viacero komplikácií. „Trať je na vysokých násypoch v zosuvnom území, bolo potrebné ju monitorovať, stabilizovať a meniť projektovú dokumentáciu. Objavili sa čierne skládky a počas prác sme dokonca museli vykonať pyrotechnický prieskum, pretože sa našla munícia z druhej svetovej vojny,“ priblížil komplikácie minister.
Komplikácie predĺžili samotnú výstavbu a priniesli aj navýšenie rozpočtu na stavbu, ktorého vysúťažená cena bola takmer 65,9 milióna eur bez DPH (79 mil. eur s pôvodnou DPH). „Po všetkých úpravách a dodatkoch sme sa dostali na sumu 92 miliónov eur. Sme veľmi radi, že väčšinu z tejto sumy, až 75 miliónov eur, pokryjú európske fondy,“ uviedol minister dopravy.
Finálna fáza
Dodal, že napriek oneskoreniu spôsobenému geologickými komplikáciami, zosuvmi pôdy a potrebou stabilizačných prác, sa projekt dostáva do finálnej fázy.
„Modernizácia prináša okrem vyššej rýchlosti vlakov aj kratší čas jazdy a zvýšený komfort pre cestujúcich. Vybudovala sa nová železničná zastávka Svrčinovec s nástupišťami, lávkou, chodníkmi a prístupovou cestou. Zrealizovali sa aj protihlukové steny, ktoré znížia hlučnosť v okolí trate,“ skonštatoval Ráž.
Podľa ministra dopravy prichádza dokončenie modernizácie v čase, keď sa začnú rozbiehať práce na výstavbe diaľnice D3. „Na Kysuciach nás čaká náročné obdobie z pohľadu dopravy, preto bude dôležité, aby ľudia využívali práve túto železničnú trať. Pomôže to odľahčiť cestu prvej triedy, ktorá bude zaťažená výstavbou diaľnice,“ dodal Ráž.
Projekt Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), traťový úsek Čadca – štátna hranica SR/ČR realizuje združenie ŽSR Kysuce (TSS Grade a Váhostav-SK). Zmluva bola podpísaná v marci 2022, stavenisko prevzal zhotoviteľ v auguste 2022.