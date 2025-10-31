V Košiciach sa začne plán zimnej údržby, mesto má pripravených pol tucta veľkých sypačov

Od soboty 1. novembra vstupuje v metropole východu do platnosti Operačný plán zimnej údržby mesta Košice. Ako mesto Košice informovalo, zimná údržba potrvá do 31. marca budúceho roka. Jeho zmluvným partnerom na výkon zimnej údržby je spoločnosť Kosit.
Od začiatku novembra bude pripravených pol tucta veľkých sypačov, štyri malé sypače a jeden pomocný nakladač, následne sa počas zimy počty mechanizmov budú zvyšovať. Od začiatku tohtoročného decembra do 30. januára 2026 bude k dispozícii 14 veľkých a 22 malých sypačov, a tiež dva pomocné nakladače.
„V rozpočte mesta na rok 2025 je na zimnú údržbu vyčlenená suma 4,5 milióna eur. Pre zabezpečenie rýchleho a účinného zásahu sa mesto Košice so zmluvným partnerom dohodlo na 24-hodinovej platenej pohotovosti mechanizmov a posádok. Ceny sú v tomto prípade regulované a určuje ich regulačný úrad, ktorým je Košický samosprávny kraj,“ uviedla samospráva.
Preventívny posyp komunikácii
Podobne ako v minulosti sa pri snežení prioritne udržiavajú miestne komunikácie I. a II. triedy v správe mesta Košice, a tiež cesty, po ktorých sa presúvajú autobusy MHD. „Preventívny posyp komunikácii sa vykonáva na Jahodnej, v Kavečanoch a na mostoch, ktoré má mesto v správe. Výstavbou juhovýchodného obchvatu Košíc pribudli mestu do majetku a správy ďalšie dva mosty,“ dodalo mesto Košice.
NDS je pripravená na zimnú sezónu, o diaľnice a cesty sa budú starať stovky pracovníkov a strojov
Uviedlo tiež, že po hlavných ťahoch sa pracuje na vnútrosídliskových komunikáciách, chodníkoch a parkoviskách, následne budú dočisťované zastávky MHD a podchody. „Ručné čistenie schodísk majú na starosti pracovníci spoločnosti Kosit a Správy mestskej zelene. Ručné a strojné čistenie nástupných ostrovčekov električkových zastávok vykonáva Dopravný podnik mesta Košice,“ priblížilo mesto.
Ktoré cesty nemá mesto na starosti?
Zimnú údržbu si vykonávajú samé malé mestské časti, aj mestská časť Sídlisko KVP. Vykonávajú ju na miestnych komunikáciách II. triedy, na ktorých nepremáva MHD, taktiež na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a na účelových komunikáciách.
„Mesto sa v rámci zimnej údržby nemá na starosti ani cesty a chodníky, ktoré neprevzalo do majetku a sú v správe developerov a súkromných správcov. Ide o lokality ako Grot, Na Hore či Lorinčík háje,“ ozrejmila samospráva s tým, že o dispečerskú a spravodajskú službu pri výkone zimnej údržby sa mesto stará prostredníctvom dispečingu referátu správy a údržby ciest.
Ten funguje nepretržite. Pracovníci dispečingu sa venujú pravidelnému monitoringu zjazdnosti ciest a na jeho základe koordinujú výkon zimnej údržby a subjekty, ktoré ju vykonávajú.
Projekt Adoptuj si chodník a zarábaj
Mesto pripomenulo, že aj tento rok pokračuje v projekte Adoptuj si chodník a zarábaj. Tento rok ponúklo na adopciu rekordných 1 007 úsekov chodníkov, voľných je ešte stále viac ako 50 úsekov. Zaregistrovaným záujemcom postupne distribuujú vrecia s posypovým materiálom.
„Veľmi nás teší opätovný záujem Košičanov o tento úspešný projekt. Od jeho spustenia v roku 2020 sa do adopcie zapojili 6000 dobrovoľníkov, vďaka ktorým sa odpratalo 44 500 m2 snehu. Zapojením obyvateľov do čistenia chodníkov sme tak ušetrili 5 miliónov eur. Premiérovo sme po dohode so starostom ponúkli na adopciu aj niekoľko úsekov na Madridskej ulici, ktoré patria do správy mestskej časti Ťahanovce, ktorá sa ako malá mestské časti o zimnú údržbu stará vo svojej réžii,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).