Niekdajšie vozne z tatranskej lanovky čelia vyčíňaniu vandalov, čakajú na obnovu i dôstojnejšie miesto - VIDEO

Už takmer dvadsať rokov parkujú historické vozne pozemnej lanovej dráhy zo Starého Smokovca na Hrebienok v areáli popradskej železničnej stanice. Využívané boli od roku 1970, v roku 2007 ich nahradili nové, súčasné.
Občianske združenie (OZ) Tatranské historické električky dlhodobo hľadá priestory, v ktorých by predošlú generáciu vozňov vystavilo a ochránilo tak pred vandalmi. Ako pre agentúru SITA vysvetlil jeho riaditeľ Ján Sabaka, v súčasnosti rokujú s potenciálnym partnerom v snahe zabezpečiť im dôstojnejšie umiestnenie i opravu.
Hľadanie priestoru na ich umiestnenie
Občianske združenie sa o vozne, ktoré viac nemali slúžiť na prepravu, zaujímalo od začiatku. Pri stanici lanovky ostať nemohli, a tak ich v novembri 2007 presťahovali do Popradu. „Zorganizovali sme zbierku a z takto vyzbieraných financií ich prepravili zo Starého Smokovca na miesto dočasného odpočinku, do priestoru železničnej stanice,“ pripomenul Sabaka.
OZ naďalej hľadá vhodný priestor na ich trvalé umiestnenie, kde by si mohla vozne z Talianska pozrieť aj verejnosť. Pôvodne uvažovali nad zriadením železničného múzea priamo v areáli železničnej stanice pod Tatrami, železnice tam však podľa riaditeľa klubu plánujú stavať vlastné depo.
Vozne čelia vyčíňaniu vandalov
V súčasnosti sú už vozne, v prípade ktorých od prvej jazdy uplynulo v tomto roku 55 rokov, nechránené, využívajú ich ľudia bez domova a čelia vyčíňaniu vandalov.
„S opravou vozňov až taký veľký problém nebude, aj keď sú na prvý pohľad v dezolátnom stave. Podarilo sa nám uschovať mnoho náhradných dielov, vrátane okien, dverí, podláh. O to náročnejšie bude prepraviť ich na vhodnejšie miesto, kde budú môcť byť dôstojne vystavené, a kde budú chránené pred vandalmi,“ uviedol Sabaka.
Ešte predtým bude podľa jeho slov potrebné zbaviť ich interiér odpadu, nutná bude nielen dezinfekcia, ale aj deratizácia. „Potom sa pustíme do reparácie. Vozne už spojazdnené nebudú, pretože na trať pozemnej lanovej dráhy sa viac nevrátia. Na ich pôvodnej trati totiž jazdia moderné švajčiarske lanovky. Po vizuálnej stránke budú ale vyzerať ako kedysi,“ poznamenal s tým, že aj podoba ich budúceho využitia je zatiaľ rovnako v štádiu riešenia.
Obrovský unikát
Občianske združenie Tatranské historické električky sa venuje histórii tatranských železníc a záchrane jedinečných technických pamiatok. Jeho hlavnou činnosťou je prevádzkovanie historických súprav električky Kométa a Trojča, ale aj opravy ďalších historických vozidiel. Pripomína aj samotnú históriu pozemnej lanovej dráhy, ktorá je tatranskou ikonou a v roku 1908 bola súčasťou Tatranskej železnice.
„Bol to obrovský unikát, keď električka 20. decembra 1908 vyšla do Vysokých Tatier, pričom pozemná lanovka začala svoju prevádzku o tri dni skôr. Bol to úžasný technologický boom, ktorý funguje dodnes,“ poznamenal riaditeľ občianskeho združenia v Poprade.