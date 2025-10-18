Výstavba ďalšieho úseku Cesty okolo Tatier pokračuje, hotová má byť do konca novembra

V podtatranskej Štrbe pokračuje výstavba cyklotrasy. Niektoré jej úseky sú už vyasfaltované, niektoré sa ešte len pripravujú. Termín ukončenia výstavby do konca novembra 2025 sa však podarí dodržať. Informoval o tom na sociálnej sieti predseda zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZUS) Tatry a podpredseda Prešovského samosprávneho krajaŠtefan Bieľak.
Cezhraničný projekt s Poľskom
S výstavbou cyklotrasy v rámci cezhraničného projektu s Poliakmi Cesta okolo Tatier z programu Interreg začali v Štrbe v júni. Pribudnú v rámci neho dva úseky, dokopy približne tri kilometre. Prvý povedie zo Štrby po Šoldov v smere na Važec a bude mať viac ako dva kilometre. Druhý pôjde zo Štrby na Lučivnú po križovatku na Šuňavu, kde v rámci prvej etapy vznikne 846 metrov cyklochodníka.
Výdavky sú zazmluvnené na takmer 1,2 milióny eur. Z toho nenávratný príspevok predstavuje 80 percent, štát zafinancuje 12 percent a spolufinancovanie z rozpočtu obce je osem percent.
Z úspor celého cezhraničného projektu je podľa Bieľaka možné financovať aj ďalšie úseky cyklotrasy, respektíve doplnkovú infraštruktúru. „Obec Štrba aktuálne pripravuje podklady na to, aby využila nevyčerpané zdroje v tomto projekte aj od iných partnerov na rozšírenie tejto štrbskej cyklotrasy o ďalší úsek v smere na obec Lučivná v dĺžke 519 metrov, kde budú vybudované aj dve nové cyklolávky,“ vysvetlil.
Ušetrené peniaze sa dajú využiť
Predpokladané náklady sú podľa neho slov rozpočtované na približne 650-tisíc eur. „Ak by sa to podarilo, na budúci rok by sa zrealizoval aj tento úsek,“ dodal. V tomto smere poukázal na obrovský rozdiel medzi čerpaním eurofondov na slovenskej a poľskej strane. „Ak by išlo o projekt financovaný na slovenskej strane, ušetrené financie po verejnom obstarávaní alebo inak nedočerpané by sa museli vrátiť, respektíve sa už nemôžu použiť v tomto projekte na iné ďalšie aktivity. Ešteže výstavba cyklotrasy v Štrbe ide z projektu riadeného poľskými orgánmi a je možnosť využiť všetky nevyčerpané peniaze,“ poznamenal.
Cezhraničný projekt Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier je spoločným poľsko-slovenským turistickým produktom, zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Cieľom je vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť cyklotrás. Trasa vedie cez historické a kultúrne oblasti Poľska a Slovenska, ktoré sa nachádzajú na oboch stranách Tatier, a to Podhale, Oravu, Liptov, Spiš.