Bratislavské letisko pokračuje v pozitívnom trende, za štyri mesiace odbavilo o 18 percent viac cestujúcich

Letisku M. R. Štefánika v Bratislave sa aj v úvode roka 2025 darí pokračovať v pozitívnom trende z vlaňajška, ktorý letisková spoločnosť ukončila v zisku prvýkrát po 16 rokoch. Za prvé štyri mesiace, od januára do apríla tohto roka, odbavilo bratislavské letisko spolu 421 248 cestujúcich, čo je o 18 percent viac ako v rovnakom období minulého roka.

Od začiatku roka letisko zaznamenalo viac ako sedem tisíc letov. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, pozitívne štatistiky potvrdzujú aj výsledky z apríla, kedy počet letov dosiahol 2 166, čo predstavuje medziročný nárast o tri percentá.

Atraktívne lety

„V počte cestujúcich sme v apríli dosiahli najvyšší aprílový výsledok za posledných šesť rokov – 147 441 odbavených cestujúcich, čo predstavuje nárast až o 24 percent v porovnaní s aprílom 2024,“ informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota. K rastu podľa Novotu významne prispel dopravca Pegasus Airlines.

V polovici mája uplynul prvý rok priameho leteckého spojenia z Bratislavy do Istanbulu a Antalye. Dopravca zároveň ponúka aj nadväzné lety do ďalších tureckých miest vo vnútrozemí, ako aj do krajín Blízkeho východu. Najviac cestujúcich smerovalo z Bratislavy v apríli do Londýna, Alghera, Hurgady, Milána a na Maltu. K rastu prispeli aj nové linky do Gdanska, Bari a na letisko Miláno-Malpensa, ktoré od apríla prevádzkuje Ryanair.

Nákladná preprava

V oblasti nákladnej prepravy letisko v prvom štvrťroku vybavilo spolu 4 423 ton carga, čo znamená medziročný rast o 65 percent. Letecká preprava nákladu v apríli vzrástla medziročne až o 86 percent na 1 673 ton. Najväčším nákladným prepravcom je spoločnosť European Air Transport Leipzig, ktorá zabezpečuje lety pre DHL. Menšie objemy prepravuje aj Pegasus Airlines.

Podľa Medzinárodného združenia letísk ACI EUROPE patrilo Slovensko v prvom štvrťroku toto roka medzi krajiny EÚ s najvyšším rastom počtu cestujúcich na letiskách, keď zaznamenalo medziročný nárast o 15,9 percent. Priemer Európskej únie pritom dosiahol štyri percentá.