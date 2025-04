Letisku M. R. Štefánika narástol počet cestujúcich o 14 percent

Letisko M. R. Štefánika vybavilo od januára do konca marca 273 807 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 14 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď bolo odbavených 239 761 osôb. Generálny riaditeľ Dušan Novota uviedol, že najviac cestujúcich smerovalo do Londýna, Manchestru, Ríma, na Maltu a do Solúna.

K rastu podľa jeho slov prispelo aj zvýšenie frekvencie letov na pravidelných linkách a nová linka do Istanbulu.

V prvom štvrťroku sa na letisku uskutočnilo 4 856 vzletov a pristátí, čo je rovnaký počet ako vlani. V marci letisko odbavilo 103 094 cestujúcich, čo je o 13 % viac ako v marci minulého roka.

„Po prvý raz od pandémie Covid-19 sme v marci presiahli hranicu 100-tisíc cestujúcich,“ povedal Novota. K tomuto výsledku prispela aj charterová doprava do Egypta. V marci sa na letisku uskutočnilo 1 777 letov.