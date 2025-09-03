Dopravný podnik Bratislava pripravuje Deň otvorených dverí, MHD bude oslavovať 130. výročie

Dopravný podnik Bratislava (DPB) v sobotu 6. septembra opäť otvorí brány Depa Jurajov dvor. Pre návštevníkov pripravil program, ktorý je oslavou 130. výročia mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave. Deň otvorených dverí DPB sa uskutoční od 10:00 do 17:00 a bude oslavou histórie dopravy v uliciach aj v depe.
„Bratislava si tento rok pripomína významný míľnik – 130 rokov MHD. Prvé električky odviezli cestujúcich 27. augusta 1895 a odvtedy sa stali pevným pilierom bratislavskej dopravy,“ uviedol hovorca DPB Jozef Vozár. Návštevníci sa môžu tešiť na historické električky, autobusy a trolejbusy, ktoré budú vystavené spoločne s najnovšími nízkopodlažnými vozidlami, ale aj na prehliadky zázemia DPB.
130. výročie
Pri príležitosti 130. výročia MHD sa Bratislava stane dejiskom špeciálnej súťaže zručnosti vodičov autobusov. „Do hlavného mesta zavítajú tí najšikovnejší vodiči autobusov z rôznych dopravných podnikov zo Slovenska a z Česka,“ priblížil ďalej Vozár. Svoje schopnosti predvedú vodiči z Bratislavy, Nitry, Žiliny, Košíc a Prešova, a prídu aj zástupcovia Prahy, Brna a Ostravy. Víťaz si odnesie titul najzručnejšieho vodiča.
„Absolútnym vrcholom podujatia bude jedinečný konvoj historických vozidiel, ktorý sa v uliciach Bratislavy objavuje iba pri mimoriadnych príležitostiach,“ vyzdvihol hovorca. Desiatky električiek, autobusov a trolejbusov spoločne vyrazia z depa na jazdu mestom. Záujemcovia o jazdu v konvoji si môžu svoje miesto zakúpiť vopred online cez portál GoOut. Lístky na palubu Cabriobusu s DJ setom bude možné vyhrať na sociálnych sieťach.
Súčasťou programu bude aj pohľad do zákulisia fungovania DPB a zoznámenie s ľuďmi, ktorí zabezpečujú chod bratislavskej MHD. „V čalúnnickej dielni si návštevníci môžu sami vyskúšať, ako sa čalúnia sedadlá do vozidiel, v skúšobnej hale spoznajú električku od podvozku až po pantograf a špeciálny autobus zavedie záujemcov do zmodernizovaného Depa Krasňany, kde ich čaká odborný sprievodca,“ vymenoval Vozár. Na prehliadky je potrebné sa vopred online zaregistrovať.
Areálom Depa Jurajov dvor bude počas celého dňa premávať Cabriobus, otvorený autobus postavený v dielňach DPB, ktorý tento rok oslavuje svoje 20. výročie. „Lákadlom bude aj moderná umyvárka trolejbusov, kde budú môcť návštevníci zažiť priamo zo sedadla, ako vozidlá prechádzajú procesom čistenia,“ dodal hovorca. DPB pripravil aj sériu interaktívnych stanovíšť, ktoré návštevníkom umožnia na chvíľu sa stať súčasťou dopravného podniku.
Každý, kto si chce vyskúšať riadenie električky, bude mať na to príležitosť. Podmienkou je vek minimálne 19 rokov a vodičský preukaz skupiny B, registrácia bude v náborovom stánku DPB. Na vlastnej koži si môžu návštevníci vyskúšať aj úlohy, ktoré vodiči robia v uliciach denne – od natrolejovania až po prehodenie výhybky. Dispečing a informačné systémy predstavia moderné technológie a nebude chýbať ani špeciálne dispečerské vozidlo.
Nový merch
Všetci návštevníci, ktorí budú počas Dňa otvorených dverí zbierať pečiatky zo stanovíšť, budú zaradení do žrebovania o ročnú električenku. „Tento rok svoju premiéru zažije aj súťaž v umývaní vozidiel, kde trojčlenné tímy návštevníkov ukážu, ako si poradia s čistením autobusu,“ pokračuje hovorca. Tradičný pop-up Šoto-Shop prinesie špeciálny nový merch. Zberateľským lákadlom bude limitovaná nulová eurobankovka vydaná pri príležitosti 130. výročia MHD v Bratislave.
DPB pripravil aj špeciálny program pre deti v podobe divadielka a fun zóny so skákacími hradmi a kreatívnymi dielňami. Mestská polícia Bratislava postaví dopravné ihrisko, kde si deti hravou formou osvoja pravidlá bezpečného pohybu po meste. O hudobnú kulisu sa postará koncert Samuela Tomečka a Milujem Slovensko band. Zároveň bude pripravená aj diskusia o povolaniach v DPB, ktorá návštevníkom priblíži, aké profesie stoja za MHD.
Na Deň otvorených dverí DPB sa návštevníci dostanú posilovou linkou X2, ktorá nízkopodlažnými električkami spojí Hlavnú stanicu s Depom Jurajov dvor. Areál je dostupný aj linkami 4, 57 a 65 zo zastávky Jurajov dvor. Vstup bude výlučne z Vajnorskej ulice a priamo z ulice Pri dvore cez parčík.