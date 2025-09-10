Arriva pripravila súťaže pri príležitosti Európskeho týždňa mobility

Európsky týždeň mobility (ETM) sa tento rok uskutoční v dňoch 16. – 22. septembra a jeho témou je Mobilita pre všetkých. Spoločnosť Arriva pri tejto príležitosti pripravila pre cestujúcich v Bratislavskom kraji súťaž o kredity na čipovú kartu v celkovej hodnote 3 600 eur. Kolektívy žiakov základných škôl sa zas môžu zapojiť do výtvarnej súťaže o šesť balíčkov výtvarných pomôcok, každý v hodnote 250 eur.
Deň bez áut
Téma ETM 2025 zdôrazňuje, že dostupná a bezpečná doprava má byť prirodzenou voľbou pre každého. Cieľom je podporiť riešenia, ktoré robia verejnú dopravu, chôdzu a cyklistiku dostupnými, cenovo prijateľnými, inkluzívnymi a bezpečnými. Kampaň vyvrcholí Dňom bez áut, ktorý si Bratislavský kraj aj celá Európa pripomenie už tradične v pondelok 22. septembra. V meste Senec si v tento deň budú môcť záujemcovia vyskúšať zdieľané bicykle systému arriva bike, pričom prvých 15 minút jazdy bude zadarmo.
Autobusová stanica Nivy funguje v novom režime, podľa Arrivy čakajú cestujúcich výrazné obmedzenia
„Moderné autobusy a vlaky sú spoľahlivou alternatívou k individuálnej automobilovej doprave – sú bezpečnejšie, šetria čas, priestor v mestách aj životné prostredie,“ konštatuje generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák.
„V spolupráci s objednávateľmi verejnej autobusovej dopravy, ktorými sú mestá a samosprávne kraje, sa dlhodobo snažíme zlepšovať mobilitu a prinášať ľuďom pohodlné a bezpečné spojenia,“ dodáva.
Súťaž
Do žrebovania o kredity v hodnote 30 eur, 20 eur a 10 eur budú počas ETM automaticky zaradení všetci cestujúci, ktorí si dobijú čipovú kartu Arriva za minimálne 10 eur, alebo zakúpia novú čipovú kartu s kreditom aspoň 10 eur. Spolu tak v kreditoch rozdelia až 3 600 eur. Čipové karty je možné vybaviť alebo dobiť na predajnom mieste na autobusovej stanici Nivy v Bratislave, cez e-shop IDS BK (po prihlásení), alebo dobiť kredit priamo u vodiča v ktoromkoľvek autobuse Arriva.
Arriva posilní spoje v Bratislavskom kraji, od septembra spúšťa nový režim a pripomína výhodné cestovanie s kartou
Aj tento rok môžu žiacke tímy prihlásiť do súťaže plagát alebo koláž na tému Cestujeme všetci autobusom Arriva. Hodnotiť sa bude nápad, spracovanie aj posolstvo o dostupnom cestovaní pre všetkých. Víťazné tímy z regiónov, v ktorých dopravca pôsobí, získajú šesť balíčkov výtvarných pomôcok, každý v hodnote 250 eur – spolu 1 500 eur. Školy prihlásia svoje tímy a zašlú práce podľa podmienok súťaže na stránke dopravcu. Uzávierka súťaže je 31. októbra.