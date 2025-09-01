Bratislavská MHD sa vracia do školského režimu, premávať bude aj električková linka z Rače do Petržalky

Návrat MHD do režimu pre pracovný deň znamená pre cestujúcich hustejšie intervaly spojov s grafikonom prispôsobeným bežnému školskému a pracovnému dňu.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
električka depo zastávka ľudia
Ľudia nastupujú na zastávke Južné mesto v bratislavskej Petržalke na električku linky 3, ktorá bola 27. júla 2025 spustená do plnej prevádzky po novej trati v úseku Jungmannova – Janíkov dvor. Bratislava, 27. júl 2025. Foto: SITA/Andrea Mezeiová
Bratislava Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Bratislava

Spoje bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa po dvoch mesiacoch prázdninového režimu vracajú do svojich štandardných grafikonov.

Ako informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB)Jozef Vozár, od prvého školského dňa bude v tomto režime premávať aj električková linka 3 z Rače do Petržalky, s intervalom 2,5 minúty v rannej špičke. Ide o najkratší linkový interval v celej bratislavskej MHD.

Hustejšie intervaly

Návrat MHD do režimu pre pracovný deň znamená pre cestujúcich hustejšie intervaly spojov s grafikonom prispôsobeným bežnému školskému a pracovnému dňu.

Linky 31, 39, 87, 131 a 184 obsluhujúce vysokoškolské internáty a areály budú vzhľadom na rozdielny dátum začiatku akademického roka plnohodnotne obnovené až v priebehu septembra.

Obnova linky 43 na Kačín

Od soboty 6. septembra bude po ukončení opravy mosta na Železnej studničke počas víkendov a sviatkov obnovená premávka linky 43 až na Kačín. Spoje premávajúce po Železnú studničku budú predĺžené a v oboch smeroch obslúžia zastávky Kačínska dolina a Kačín.

Linka 43 je súčasťou projektu S MHD po zelenej, ktorý spolu s rekreačnými linkami 144 a 154 ponúka spojenie do obľúbených turistických lokalít bratislavského lesoparku.

Pre DPB je toto obdobie výnimočné aj tým, že si pripomína 130 rokov od chvíle, keď v Bratislave prvýkrát vyšla do ulíc električka s cestujúcimi. Veľkú oslavu tohto okrúhleho výročia chystá DPB počas Dňa otvorených dverí v sobotu 6. septembra.

Viac k osobe: Jozef Vozár
Firmy a inštitúcie: Dopravný podnik Bratislava DPB
Okruhy tém: Bratislava Električka Mestská hromadná doprava

