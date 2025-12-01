Časť parkovacích miest na Berlínskej ulici v košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce je spoplatnená

Oddnes je časť parkovacích miest na Berlínskej ulici v košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce spoplatnená. Ako informovala mestská časť na sociálnej sieti, k danému riešeniu dospeli po dlhoročných sporoch na základe dohody medzi mestskou časťou, mestom Košice a súkromným vlastníkom pozemkov, spoločnosťou MPV Družstvo.
Úprava pomerov
Od 1. decembra 2025 tak dochádza k úprave pomerov a spoplatnená bude časť parkovacích miest na danej ulici, kde pozemky vlastní spoločnosť MPV Družstvo.
Košická župa upozorňuje na zmenu v doprave, most pri Mokraniach na celý deň uzavrú
„Ide o ukončenie dlhoročných sporov a procesov, v ktorých by v prípade, ak by sa všetky tri strany nedohodli, hrozilo reálne zbúranie parkovísk v rozsahu 72 miest a úplne obmedzenie parkovania v uvedenej lokalite. Dnes je vďaka tomu celé parkovisko riadne skolaudované a legálne, aj keď časť bude vyhradená, a teda bude slúžiť výlučne osobám, ktoré si miesto zabezpečia cestou vlastníka pozemku, ktorý bude miesta prenajímať. Na rozdiel od iných parkovacích plôch, ktoré sú prenajímané bez legálneho právneho dôvodu a prebiehajú tam súdne spory, tieto sú legálne a ich prenájom je právne opodstatnený,“ uviedla mestská časť.
Spoplatnenie parkovania
Ako samospráva ozrejmila, spoplatnená bude časť parkoviska zo zatrávňovacích tvárnic, teda takzvané parkovacie moduly B, C a D, na úrovni Berlínskej 2 až 5. Podľa vyrokovanej dohody parkovací modul A, teda 18 parkovacích miest na úrovni Berlínskej 1, bude aj naďalej verejne prístupný.
Košický kraj je pripravený na zimnú údržbu ciest, najnáročnejšie budú horské priechody
„Spoplatnenie parkovania prebehne formou prenájmu, kde si obyvatelia budú môcť prenajať konkrétne parkovacie miesto len pre tieto osoby,“ uviedla mestská časť s tým, že podrobnejšie informácie k prenájmu týchto miest bude možné nájsť na webe www.berlinska.sk.
Samotný spôsob prenajímania parkovacích miest bude zabezpečovať spoločnosť MPV Družstvo, rovnako ako údržbu a prevádzku spoplatnenej časti parkoviska. Samospráva apelovala na obyvateľov, aby uvedenú zmenu parkovacieho režimu na predmetnom parkovisku rešpektovali a v spoplatnenej časti parkovali len v prípade, že tam majú vyhradené a prenajaté miesto. „Ostatné miesta zostávajú naďalej verejne dostupnými,“ doplnila mestská časť.
Čierne stavby
Ako pre agentúru SITA skonštatovala prednostka Miestneho úradu MČ Sídlisko Ťahanovce Beáta Zemková, čierne stavby sú údelom ich sídliska.
„Vďaka stále existujúcim dieram v zákone to využívajú niektorí ako možnosť vykupovať nevyporiadané pozemky a používať ich na rôzne účely, čo bol aj prípad parkoviska Berlínska. Mestská časť, ak nechcela, aby obyvatelia stratili vzácnych viac ako 70 miest, bola nútená dodatočne zlegalizovať stavbu, čo chcelo spoluprácu s vlastníkmi pozemkov, získanie všetkých povolení, čo sa nakoniec podarilo,“ uviedla.
V Košiciach budú pokračovať v modernizácii zastávok MHD, viaceré dočasne presunú a obyvateľov čakajú aj obmedzenia
Ozrejmila, že do súkromných rúk prechádza časť parkoviska a obyvatelia si budú môcť parkovaciu plochu prenajať, čo podľa jej slov niektorí ocenia, iní samozrejme nie.
„Časť miest, kde pozemky vlastní mesto Košice, bude naďalej verejne dostupná,“ uviedla Zemková s tým, že prenajaté miesta budú slúžiť výlučne nájomcovi pre parkovanie. „Podotýkame, že v tomto prípade ide ale o legálne parkovanie, kde nehrozí súdny spor a ľudia budú môcť pokojne užívať predmet nájmu,“ uzavrela.