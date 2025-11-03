Monitorovací výbor schválil financovanie nových zahraničných cyklotrás pri Čiernom Váhu

Odhadujeme, že s výstavbou by sa mohlo začať už na konci tohto roka a prví cyklisti by sa po novej cyklotrase mohli previezť koncom roka 2026.
Cyklotrasa
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Financovanie cezhraničného projektu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a poľskej Gminy Jablonka na rozšírenie cyklotrás v oblasti Tatier bolo schválené monitorovacím výborom programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, vďaka tomu vznikne na slovenskej strane nový takmer štvorkilometrový úsek cyklotrasy v doline Čierneho Váhu, ktorý povedie po trase bývalej Považskej lesnej železnice medzi osadou Svarín (Kráľova Lehota) a dolnou vodnou nádržou Čierny Váh.

Proces verejného obstarávania

Dĺžka tohto úseku bude takmer štyri kilometre, pričom trasa bude viesť lesným prostredím a bude mať šírku 2 až 4 metre. Súčasťou budú tri mosty, jeden viadukt a viaceré horské prejazdy a priepusty. Ako priblížil vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb ŽSK Peter Mráz, aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Odhadujeme, že s výstavbou by sa mohlo začať už na konci tohto roka a prví cyklisti by sa po novej cyklotrase mohli previezť koncom roka 2026.

Žilinský samosprávny kraj zároveň zabezpečí obnovu a doplnenie cykloturistického značenia na úseku dlhom 18,4 kilometra Kráľova Lehota – Benkovo a vyznačí novú takmer kilometer dlhú cykloturistickú trasu, ktorá nadviaže na poľskú časť projektu a zabezpečí plynulé prepojenie na „Cestu okolo Tatier“. Na poľskej strane sa zmodernizuje približne 2,4 kilometra dlhý úsek komunikácie Chyžné – Hladovka – štátna hranica Poľsko/Slovensko, ktorý prepojí poľskú Jablonku so slovenskou trasou.

Výstavba a modernizácia

Projekt „Na bicykli okolo Tatier – spoločne budujeme cezhraničné cyklotrasy“ realizuje Žilinský samosprávny kraj ako vedúci partner spolu s Gminou Jablonka. Celková hodnota projektu je približne 3,7 milióna eur. Okrem výstavby bezpečných cyklotrás projekt počíta aj s modernizáciou oddychových zón, novými prvkami mobiliáru a edukačnými prvkami, ako sú „okná do histórie“ a informačné panely o histórii lesnej železnice, lesnom hospodárstve či kultúrnych súvislostiach regiónu. Cieľom je, aby cyklotrasa nebola len dopravnou spojnicou, ale aj zážitkom v prírode.

„Cesta okolo Tatier je projekt, ktorým chceme podporiť rozvoj cykloturistiky a posilniť prepojenie dvoch cezhraničných regiónov. Každý novo vybudovaný úsek zvyšuje bezpečnosť cyklistov, zlepšuje spojenie obcí na slovensko-poľskej hranici a prináša nový impulz pre rozvoj cestovného ruchu na Orave a Liptove,“ povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

