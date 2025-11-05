Vo Vranove budujú novú cyklotrasu za tri milióny eur, na hlavných ťahoch sú dočasné obmedzenia

Vo Vranove nad Topľou prebieha výstavba mestskej cyklotrasy v smere na rekreačnú oblasť Domaša. Nový cyklochodník má zvýšiť bezpečnosť cyklistov aj chodcov, odbremeniť automobilovú dopravu a podporiť ekologickú mobilitu. Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáková, projekt financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške približne tri milióny eur má byť dokončený do marca 2026.
Cyklotrasa povedie od autobusovej a železničnej stanice cez Námestie slobody, ulice M. R. Štefánika, Dlhú a Domašskú až po hranicu katastra obce Majerovce. Po dobudovaní sa stane súčasťou širšej regionálnej siete cyklotrás v Prešovskom kraji. Aktuálne práce prebiehajú na viacerých úsekoch, najmä na Staničnej, M. R. Štefánika, Dlhej ulici a v Rodinnej oblasti.
Dĺžka presahuje štyri kilometre
„Zhotoviteľ postupne vykonáva búracie a prípravné práce, mení podkladové vrstvy pod chodníkmi, upravuje podložie pred asfaltovaním cyklochodníka a kladením dlažby, vymieňa obrubníky a presúva uličné vpuste,“ uviedol primátor mesta Ján Ragan.
Trasa kombinuje obojsmerné cyklocestičky so šírkou tri metre a jednosmerné úseky tam, kde to umožňujú priestorové podmienky. Celková dĺžka riešeného územia je viac ako štyri kilometre, pričom približne 200 metrov povedie po existujúcej komunikácii formou vyznačeného cyklokoridoru. Zvyšok bude novovybudovaná, od automobilovej dopravy oddelená cyklistická infraštruktúra. Súčasťou projektu je aj modernizácia verejného osvetlenia, vrátane výmeny stĺpov a inštalácie úsporných LED svietidiel, na uliciach Dlhá a M. R. Štefánika.
Niekoľkoročná príprava
Vzhľadom na rozsah prác platia dočasné dopravné obmedzenia na hlavných ťahoch mesta. „Viem, že to môže spôsobiť zdržania a komplikácie pri každodenných cestách, a preto chcem poprosiť všetkých obyvateľov i vodičov o ohľaduplnosť a trpezlivosť. Verím, že spoločne zvládneme toto prechodné obdobie, a že výsledkom bude moderná cyklotrasa, ktorá zvýši bezpečnosť, podporí ekologickejšiu dopravu a prispeje k lepšiemu životu v našom meste,“ doplnil primátor Ragan.
Projekt je výsledkom niekoľkoročnej prípravy a spolupráce s obcami smerom na Domašu a s regionálnymi partnermi v cestovnom ruchu. Mestu prinesie bezpečnú cyklistickú tepnu zameranú aj na rozvoj rekreácie aj turizmu v regióne. „Investícia prinesie aj dlhodobý efekt v podobe zníženia dopravnej záťaže, hluku a emisií, lepšieho prepojenia mestských častí a kultivovanejšieho verejného priestoru,“ dodala Fedorňáková.