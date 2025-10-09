V Snine pribudne cyklotrasa za takmer 1,5 milióna eur - FOTO

Mesto Snina začalo s výstavou cyklotrasy po nábreží Cirochy a lávky do historického parku. Celková hodnota projektu je takmer 1,5 milióna eur. Práce zrealizuje spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. Bratislava, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.
Ako informoval Slavomír Štofik z Kancelárie primátora mesta Snina, mesto sa na financovaní podieľa sumou necelých 120-tisíc eur, čo predstavuje osem percent celkových nákladov. Zvyšných 1,375 milióna eur pochádza z externých zdrojov v rámci Programu Slovensko, sprostredkovaných cez Prešovský samosprávny kraj.
Stovky kilometrov cyklotrás v Prešovskom kraji prechádza údržbou, zabezpečená je aj obnova značenia
Výsledkom projektu bude nová lávka pre peších cez rieku Cirocha, ktorá prepojí ulice Strojárska a Daľkovská. Vznikne tiež moderná cyklotrasa po nábreží Cirochy. Projekt má zlepšiť podmienky pre cyklistov a chodcov a prispieť k rozvoju udržateľnej mobility v meste.
V rámci realizácie lávky už prebehli geologické prieskumy a v súčasnosti sa pracuje na jej výrobe v dielni. Spoločnosť Swietelsky-Slovakia má stavenisko na Topoľovej aleji. Počas realizácie projektu sa v dotknutej lokalite očakávajú dočasné dopravné obmedzenia, o ktorých bude mesto Snina priebežne informovať prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.