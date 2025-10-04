Stovky kilometrov cyklotrás v Prešovskom kraji prechádza údržbou, zabezpečená je aj obnova značenia

Cieľom projektu je zlepšenie orientácie a bezpečnosti cyklistov a zároveň podpora rozvoja cykloturistiky v jednom z najvyhľadávanejších regiónov Slovenska.
Cyklotrasa
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska aj v tomto roku zabezpečuje údržbu a značenie cyklotrás na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Obnovených a preznačených bude vyše 700 kilometrov trás, pričom financovanie vo výške 97 500 eur je kryté zo zdrojov Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Ako informovala Barbora Čechová z KOCR, cieľom projektu je zlepšenie orientácie a bezpečnosti cyklistov a zároveň podpora rozvoja cykloturistiky v jednom z najvyhľadávanejších regiónov Slovenska. „Údržba zahŕňa obnovu cyklistického značenia, opravu poškodených smerovníkov, výmenu tabúľ a čistenie trás od nánosov či prekážok,“ uviedla Čechová.

Obnova vyše 100 kilometrov trás

Na Hornom Zemplíne a v Poloninách sa obnovuje vyše 100 kilometrov trás vrátane úsekov Cyklochodníka umenia a trasy Po stopách dobrého vojaka Švejka. V regióne Šariša pribudne nová cyklotrasa z Prešova k Slovenským opálovým baniam, vedená po bývalej lesnej železnici a zmeny čakajú aj Slanskú magistrálu. Najviac prác sa realizuje na Spiši, kde sa obnovuje až 240 kilometrov značenia na Zamagurí, v podhorí Tatier a priamo vo Vysokých Tatrách.

Značenie zabezpečujú certifikovaní značkári. Ukončenie prác je naplánované na november tohto roka. „Prešovský kraj patrí k najrozsiahlejším regiónom Slovenska a ponúka rozmanité možnosti pre cykloturistiku. Napriek atraktívnym prírodným podmienkam a rastúcemu záujmu o cykloturistiku značenie cyklotrás čelí viacerým výzvam. Tou zásadnou sú chýbajúce financie, preto nás teší, že aj tento rok môžeme nadviazať na prácu z predchádzajúcich období,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Údržba singletrailových rezortov v Prešove

Okrem značenia trás organizácia pomáha aj s údržbou singletrailových rezortov v Prešove, Starej Ľubovni a v mestskej časti Bardejova – Bardejovskej Novej Vsi. V lete tam pribudli alebo boli upravené skoky, zákruty a trate. Prešovský kraj ponúka hustú sieť cyklotrás pre rekreačných aj športových cyklistov, vedúcich od nížinných úsekov Šariša cez Pieniny a Levočské vrchy až po známe turistické centrá vo Vysokých Tatrách.

Ich pravidelná a konzistentná obnova a údržba je dôležitým predpokladom pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu a zvyšovanie atraktivity regiónu,“ dodala Čechová.

Súčasť komplexného projektu

Obnova a značenie cyklotrás je súčasťou komplexného projektu s názvom Cyklodestinácia Prešovský kraj. V rámci neho sa KOCR zameriava aj na propagáciu Prešovského kraja ako cykloturistickej destinácie.

Obnova a údržba cyklotrás je základ toho, aby mohol byť región považovaný za cyklodestináciu. Na tieto aktivity nadväzuje ďalšia snaha, ktorou je budovanie cyklistickej infraštruktúry v podobe nových cyklistických trás, ale aj jej doplnenie na miestach, kde táto infraštruktúra chýba – altánky, lavičky, servisné stojany a podobne. V neposlednom rade je to propagácia cykloturistiky v rôznych formách,“ uzavrel Janoško.

