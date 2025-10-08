Banská Bystrica preberá parkovací systém v centre mesta, poslanci schválili nákup automatov

Celková suma za parkovacie automaty predstavuje 92-tisíc eur bez DPH, čo je oproti znaleckému posudku úspora približne 25-tisíc eur.
Martina Biróova
Vedúca domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Parkovací automat, parkovanie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Mesto Banská Bystrica plánuje od 1. januára 2026 prevádzkovať celý systém plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne. Tento krok nadväzuje na prevzatie šiestich existujúcich rezidentských zón s 24-hodinovou reguláciou parkovania od súkromného prevádzkovateľa v minulom roku a zriadenie nových rezidentských zón s nočnou reguláciou v niektorých mestských častiach.

Schválili nákup parkovacích automatov

Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili nákup parkovacích automatov do majetku mesta.

K poslednému dňu tohto roka, teda k 31. decembru 2025, sa končí zmluva medzi mestom a súkromnou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje reguláciu parkovania v centrálnej mestskej zóne. Rozhodli sme sa zmluvu nepredĺžiť, parkovanie v centre mesta prevziať do svojej správy a zabezpečovať si ho vo vlastnej réžii ako jediný prevádzkovateľ,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Mesto aktuálne prevádzkuje desať rezidentských zón, vrátane nových s nočnou reguláciou v Podlaviciach, na Uhlisku a Severnej-Bakossovej ulici, ako aj regulované parkovanie pri Rooseveltovej nemocnici. Po technickej stránke sa samospráva pripravuje na prevzatie systému, vrátane obstarania informačného systému a parkovacích automatov.

Z celkového počtu 43 parkovacích automatov odkúpime 28 kusov vo vyhovujúcom stave a ďalších 15, ktoré sú technicky opotrebované, bude nahradených novými automatmi vyrobenými v roku 2025,“ vysvetlil vedúci Odboru správy a údržby miestnych ciest MsÚ Martin Snopko.

Otvoria aj trh pre aplikácie

Celková suma za parkovacie automaty predstavuje 92-tisíc eur bez DPH, čo je oproti znaleckému posudku úspora približne 25-tisíc eur. Súčasťou ceny je aj odkúpenie existujúceho závorového systému na parkovisku pod Pamätníkom SNP. Automaty budú vybavené možnosťou platby kartou a klávesnicou pre platbu krátkodobého parkovného na konkrétne evidenčné číslo vozidla.

Plánujeme otvoriť aj trh pre aplikácie zmluvných poskytovateľov, aby návštevníci z iných miest mohli platiť za parkovanie aj prostredníctvom nich. Naďalej bude možné uhradiť parkovné aj cez SMS,“ doplnil Snopko.

Ako ďalej informovala Marhefková, v novembri 2025 budú poslanci schvaľovať nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upraví doterajšie pravidlá plateného parkovania v centre mesta, vrátane cenovej politiky priblíženej k ostatným krajským mestám.

Návrh počíta s tým, že obyvatelia centra mesta budú mať právo získať rezidenčnú kartu a parkovať pred svojimi domami, pričom finančne zvýhodnení zostanú obyvatelia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici.

