Banská Bystrica preberá parkovací systém v centre mesta, poslanci schválili nákup automatov

Mesto Banská Bystrica plánuje od 1. januára 2026 prevádzkovať celý systém plateného parkovania v centrálnej mestskej zóne. Tento krok nadväzuje na prevzatie šiestich existujúcich rezidentských zón s 24-hodinovou reguláciou parkovania od súkromného prevádzkovateľa v minulom roku a zriadenie nových rezidentských zón s nočnou reguláciou v niektorých mestských častiach.
Schválili nákup parkovacích automatov
Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili nákup parkovacích automatov do majetku mesta.
„K poslednému dňu tohto roka, teda k 31. decembru 2025, sa končí zmluva medzi mestom a súkromnou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje reguláciu parkovania v centrálnej mestskej zóne. Rozhodli sme sa zmluvu nepredĺžiť, parkovanie v centre mesta prevziať do svojej správy a zabezpečovať si ho vo vlastnej réžii ako jediný prevádzkovateľ,“ uviedol primátor Ján Nosko.
Mesto aktuálne prevádzkuje desať rezidentských zón, vrátane nových s nočnou reguláciou v Podlaviciach, na Uhlisku a Severnej-Bakossovej ulici, ako aj regulované parkovanie pri Rooseveltovej nemocnici. Po technickej stránke sa samospráva pripravuje na prevzatie systému, vrátane obstarania informačného systému a parkovacích automatov.
„Z celkového počtu 43 parkovacích automatov odkúpime 28 kusov vo vyhovujúcom stave a ďalších 15, ktoré sú technicky opotrebované, bude nahradených novými automatmi vyrobenými v roku 2025,“ vysvetlil vedúci Odboru správy a údržby miestnych ciest MsÚ Martin Snopko.
Otvoria aj trh pre aplikácie
Celková suma za parkovacie automaty predstavuje 92-tisíc eur bez DPH, čo je oproti znaleckému posudku úspora približne 25-tisíc eur. Súčasťou ceny je aj odkúpenie existujúceho závorového systému na parkovisku pod Pamätníkom SNP. Automaty budú vybavené možnosťou platby kartou a klávesnicou pre platbu krátkodobého parkovného na konkrétne evidenčné číslo vozidla.
„Plánujeme otvoriť aj trh pre aplikácie zmluvných poskytovateľov, aby návštevníci z iných miest mohli platiť za parkovanie aj prostredníctvom nich. Naďalej bude možné uhradiť parkovné aj cez SMS,“ doplnil Snopko.
Ako ďalej informovala Marhefková, v novembri 2025 budú poslanci schvaľovať nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upraví doterajšie pravidlá plateného parkovania v centre mesta, vrátane cenovej politiky priblíženej k ostatným krajským mestám.
Návrh počíta s tým, že obyvatelia centra mesta budú mať právo získať rezidenčnú kartu a parkovať pred svojimi domami, pričom finančne zvýhodnení zostanú obyvatelia s trvalým pobytom v Banskej Bystrici.