Kollárovu ulicu v Banskej Bystrici vyfrézujú a vyasfaltujú, doprava bude vedená v jednom pruhu

Obyvatelia zároveň nebudú môcť využívať parkovacie miesta pod rímskokatolíckym cintorínom až k hradnému areálu na Námestí Štefana Moysesa.
Od štvrtka 9. októbra 2025 sa začnú frézovacie a asfaltovacie práce na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici, a to v úseku od ZŠ s MŠ Štefana Moysesa po križovatku s ulicou Rudlovská cesta, vrátane križovatky na ulici Komenského.

Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková, v súvislosti s prácami bude doprava obmedzená v jednom jazdnom pruhu. Stavebné práce budú pokračovať aj v nasledujúcom týždni a ich ukončenie sa očakáva v druhej polovici októbra.

Obyvatelia zároveň nebudú môcť využívať parkovacie miesta pod rímskokatolíckym cintorínom až k hradnému areálu na Námestí Štefana Moysesa. „Obyvateľom sa ospravedlňujeme za obmedzenia a prosíme o trpezlivosť. Žiadame ich, pokiaľ je to možné, aby sa tejto trase vyhli,“ uviedla Marhefková.

