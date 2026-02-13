Nagy exkluzívne pre SITA: Slováci mali zviazané ruky, no zaslúžene vyhrali. Taliani čakali na naše chyby - FOTO

Postupne sa presadili Libor Hudáček v presilovej hre, Matúš Sukeľ okorenil svoj jubilejný 100. štart za národný tím gólom a napokon aj Adam Ružička, ktorý skóroval aj proti Suomi.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Slovenský útočník Adam Ružička sa teší zo svojho gólu na 3:1 v zápase proti Taliansku v základnej B-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Rho Ice Hockey Arena), 13. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti zvládli aj svoj druhý zápas na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026. Po výhre s veľkým favoritom z Fínska sa tešili aj s Talianskom.

Triumf bol však tesný, domáci hrýzli, boli nepríjemní, ich agresívna hra robila veľké problémy. Napokon Slováci zvíťazili 3:2.

Výmena v bráne

Postupne sa presadili Libor Hudáček v presilovej hre, Matúš Sukeľ okorenil svoj jubilejný 100. štart za národný tím gólom a napokon aj Adam Ružička, ktorý skóroval aj proti Suomi.

Taliani znížili na 1:2 aj 2:3, no vyrovnať sa im nepodarilo ani pri hre bez brankára. Takisto ako v ich úvodnom vystúpení, tak aj teraz menili v priebehu stretnutia gólmana.

Za Slovákov dostal šancu Stanislav Škorvánek, ktorý nahradil výborného Samuela Hlavaja s 39 úspešnými zákrokmi proti Fínsku.

Čakali na chyby

Bývalý skvelý hokejový útočník a reprezentant Ladislav Nagy je rád za tri body. „Bol to vydretý a vybojovaný zápas. Taliani boli nepríjemní, dobre korčuľovali, otravovali našich. Slováci však zaslúžene vyhrali a teraz si to rozdáme so Švédskom.“

Výkon hokejistov spod Tatier sa dal očakávať, keďže už neboli outsedermi ako pri „krajine tisícich jazier“, ale favoritmi proti domácemu trpaslíkovi.

„Taliani čakali na slovenské chyby. Každý zápas je iný. Museli sme vyhrať, takže naši mali zviazané ruky. Domáci mali aj dobré presilové hry, veď v nej aj skórovali,“ uviedol exkluzívne pre agentúru SITA.

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
31 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko

Kontroverzný zásah

„Tri body sú doma. Nikto sa nebude pozerať na to, ako sme hrali. Štart so šiestimi bodmi je super,“ priblížil Nagy.

Druhý gól Talianska skúmali rozhodcovia, či nešlo o úmyselný dotyk puku od nohy smerom k bráne.

„Sú už na to nové pravidlá. V NHL som videl podobné góly a uznali ich. Bolo to kopnuté, chcel puk zobrať aj hokejkou, no nepodarilo sa to… Každopádne ho uznali,“ prezradil držiteľ dvoch medailí z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz).

Postupová matematika

Slováci podľa neho nehrali zle. Išlo o ťažký a vybojovaný duel. „Domáci hrali dobre a pozorne v obrane. Čakal som aj to, že naši zmenia brankára. Škorvánek si dnes zastal svoje miesto, chytil gólovky, podržal nás v dôležitých chvíľach, hoci nemal veľa zákrokov.“

Hokejisti spod Tatier vedú skupinu B s plným počtom šiestich bodov. Severania zo Švédska a Fínska majú po tri body, Taliani sú bez bodu. Na priamy postup do štvrťfinále stačí Slovákom aj remíza, ale aj prehra o dva góly.

„Je to zaujímavé. V sobotu 14. februára si to rozdáme o prvé miesto. Švédi budú robiť všetko preto, aby vyhrali. My budeme hrať v kľude, remíza nám bude stačiť, čo je dobré, no nikto nehrá len na remízu. Ak by sme ovládli skupinu, budeme mať pred štvrťfinále viac oddychu,“ doplnil Nagy pre agentúru SITA.

Viac k osobe: Adam RužičkaLadislav NagyLibor HudáčekMatúš SukeľStanislav Škorvánek
Firmy a inštitúcie: Slovenská hokejová reprezentáciaSZĽH Slovenský zväz ľadového hokeja
Okruhy tém: Hokejový turnaj mužov Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk