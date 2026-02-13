Nagy exkluzívne pre SITA: Slováci mali zviazané ruky, no zaslúžene vyhrali. Taliani čakali na naše chyby - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti zvládli aj svoj druhý zápas na zimných olympijských hrách v Taliansku 2026. Po výhre s veľkým favoritom z Fínska sa tešili aj s Talianskom.
Triumf bol však tesný, domáci hrýzli, boli nepríjemní, ich agresívna hra robila veľké problémy. Napokon Slováci zvíťazili 3:2.
Hokej: Slovensko o gól porazilo Taliansko, výborne zachytal Škorvánek a na olympiáde môžeme ísť priamo do štvrťfinále - FOTO
Výmena v bráne
Postupne sa presadili Libor Hudáček v presilovej hre, Matúš Sukeľ okorenil svoj jubilejný 100. štart za národný tím gólom a napokon aj Adam Ružička, ktorý skóroval aj proti Suomi.
Taliani znížili na 1:2 aj 2:3, no vyrovnať sa im nepodarilo ani pri hre bez brankára. Takisto ako v ich úvodnom vystúpení, tak aj teraz menili v priebehu stretnutia gólmana.
Za Slovákov dostal šancu Stanislav Škorvánek, ktorý nahradil výborného Samuela Hlavaja s 39 úspešnými zákrokmi proti Fínsku.
Hokej: Fínsko po prehre so Slovenskom zdolalo Švédsko a v tabuľke má prvé tri body - FOTO
Čakali na chyby
Bývalý skvelý hokejový útočník a reprezentant Ladislav Nagy je rád za tri body. „Bol to vydretý a vybojovaný zápas. Taliani boli nepríjemní, dobre korčuľovali, otravovali našich. Slováci však zaslúžene vyhrali a teraz si to rozdáme so Švédskom.“
Výkon hokejistov spod Tatier sa dal očakávať, keďže už neboli outsedermi ako pri „krajine tisícich jazier“, ale favoritmi proti domácemu trpaslíkovi.
„Taliani čakali na slovenské chyby. Každý zápas je iný. Museli sme vyhrať, takže naši mali zviazané ruky. Domáci mali aj dobré presilové hry, veď v nej aj skórovali,“ uviedol exkluzívne pre agentúru SITA.
Kontroverzný zásah
„Tri body sú doma. Nikto sa nebude pozerať na to, ako sme hrali. Štart so šiestimi bodmi je super,“ priblížil Nagy.
Druhý gól Talianska skúmali rozhodcovia, či nešlo o úmyselný dotyk puku od nohy smerom k bráne.
„Sú už na to nové pravidlá. V NHL som videl podobné góly a uznali ich. Bolo to kopnuté, chcel puk zobrať aj hokejkou, no nepodarilo sa to… Každopádne ho uznali,“ prezradil držiteľ dvoch medailí z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz).
Slováci sú proti Talianom favoritmi, no netreba ich podceniť. Nagy pre SITA: Musíme hrať svoju hru a tlačiť sa do brány - FOTO
Postupová matematika
Slováci podľa neho nehrali zle. Išlo o ťažký a vybojovaný duel. „Domáci hrali dobre a pozorne v obrane. Čakal som aj to, že naši zmenia brankára. Škorvánek si dnes zastal svoje miesto, chytil gólovky, podržal nás v dôležitých chvíľach, hoci nemal veľa zákrokov.“
Hokejisti spod Tatier vedú skupinu B s plným počtom šiestich bodov. Severania zo Švédska a Fínska majú po tri body, Taliani sú bez bodu. Na priamy postup do štvrťfinále stačí Slovákom aj remíza, ale aj prehra o dva góly.
„Je to zaujímavé. V sobotu 14. februára si to rozdáme o prvé miesto. Švédi budú robiť všetko preto, aby vyhrali. My budeme hrať v kľude, remíza nám bude stačiť, čo je dobré, no nikto nehrá len na remízu. Ak by sme ovládli skupinu, budeme mať pred štvrťfinále viac oddychu,“ doplnil Nagy pre agentúru SITA.