Na proteste sa ozývali výzvy na „hlbokú orbu“ aj generálny štrajk. Jaroslav Naď hovorí o symbolickom 17. novembri

On sám následne podľa vlastných slov pripustil, že generálny štrajk by mohol byť dobrou cestou.
Demokrati majú v prieskume agentúry Ipsos 5,2 percenta.
Ľudia si sami na nedávnom opozičnom proteste proti vládnej konsolidácii verejných financií pýtali generálny štrajk. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 šéf opozičnej strany DemokratiJaroslav Naď.

„Ja som len vychádzal na pódium a kričali dve veci: „generálny štrajk“ a „hlboká orba“,“ vyhlásil Naď. On sám následne podľa vlastných slov pripustil, že generálny štrajk by mohol byť dobrou cestou.

S dátumom 17. novembra ako dátumom štrajku podľa Naďa prišiel predseda SaSBranislav Gröhling. „Tak si hovorím – áno to je dobrý dátum, lebo dovtedy to vieme aj zorganizovať a zároveň je to veľký symbol,“ povedal Naď.

Predseda Demokratov zároveň uviedol, že v rámci organizácie štrajku chcú komunikovať so všetkými, napríklad so zamestnávateľmi aj s odbormi. „Kedy by sa inokedy mali ozvať odborári, keď nie teraz,“ vyhlásil Naď s tým, že zamestnanci sú vládnymi opatreniami likvidovaní. „Vyslovene tieto zložky najchudobnejších ľudí krvácajú za Roberta Fica a teraz je čas pre odbory, aby zdvihli hlavu,“ doplnil Naď.

