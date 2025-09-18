Opozícia zvoláva na utorok 23. septembra ďalšie protesty proti „ožobračovaniu ľudí“

Progresívne Slovensko, SaS, KDH a Demokrati zvolávajú na utorok 23. septembra ďalšie protesty „proti ožobračovaniu ľudí“. V Bratislave bude protest o 18:00 na Námestí slobody, opozícia postupne ohlási protesty aj v ďalších mestách po celom Slovensku. O pokračovaní protestných zhromaždení proti ohlásenej konsolidácii verejných financií informovalo mediálne oddelenie Progresívneho Slovenska (PS).
„Stupňujeme tlak na vládu, pretože ich konsolidácia je vyhlásením vojny pracujúcim a prinesie jedine Ficovu chudobu. Dotkne sa úplne všetkých – okrem predstaviteľov vlády, ktorí si arogantne zdvojnásobili platy. Idú zaťať sekeru do rodinných rozpočtov, zlikvidovať živnostníkov a pracujúcim zobrať nielen odvody, ale aj voľno. Nechcú, aby to počuli voliči, preto zarezali rozpravu v parlamente. Ale umlčať nás nedokážu. Preto pozývame ľudí na námestia už tento utorok o 18:00. Ukážme Ficovej vláde, že nebudeme ticho,” zdôraznil predseda PS Michal Šimečka.
Podľa predsedu KDH Milana Majerského prakticky celá konsolidácia padne opäť na obyčajných ľudí. „Konsolidácia nemá byť o zdieraní zamestnancov, živnostníkov, pracujúcich ľudí či samospráv, ale o šetrení vlády na svojich výdavkoch. Nespokojnosť občanov je aj našou nespokojnosťou. Stojíme za ľuďmi, za firmami, za živnostníkmi, za samosprávami, nedopustíme totálny úpadok našej krajiny,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.
Protesty proti oznámenému spôsobu konsolidácie sa konali už tento týždeň v 16 slovenských mestách. Okrem Progresívneho Slovenska sa k ich organizovaniu pripojili aj KDH, SaS a mimoparlamentní Demokrati. Hnutie Slovensko na protestné zhromaždenia neprizvali.