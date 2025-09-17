Hamran sa stal poslaneckým asistentom Martiny Bajo Holečkovej, mesačne zarobí vyše 4-tisíc eur

Hamrana pre vstup do politiky presvedčili dva hlavné motívy.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
Hamran Holečková
Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková a bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Foto: www.facebook.com
Bývalý prezident Policajného zboruŠtefan Hamran pôsobí od stredy ako asistent opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS). Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke Národnej rady SR. Jeho mesačná odmena je 4 114 eur.

Liberáli ešte v marci oznámili, že ich tím posilní bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Pôsobiť mal v tíme, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane. Hamrana podľa vlastných slov pre vstup do politiky presvedčili dva hlavné motívy – spochybňovanie zahraničnopolitického smerovania Slovenska a ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny.

Zdôraznil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) nedostal mandát od občanov na to, aby robil kroky spochybňujúce ukotvenie Slovenska v Európskej únii. „Hanbím sa za výroky nášho premiéra a jeho kolegov. Sú hanebne a zbabelé,“ povedal v marci Hamran a pripomenul výroky europoslanca za Smer-SD Erika Kaliňáka, ktorý by podľa neho „vítal Rusov v Užhorode„.

„V našom záujme bolo aj to, aby mal pán Hamran prístup do parlamentu,“ povedal v tejto súvislosti pre médiá poslanec SaS Juraj Krúpa. Pozícia asistenta podľa neho Hamranovi vytvorí priestor pracovať aj na poslaneckom klube SaS. „Každý máme asistentov,“ doplnil Krúpa s tým, že v tomto prípade sa našlo miesto u Martiny Bajo Holečkovej.

Hamran kandidoval v minuloročných voľbách do Európskeho parlamentu na kandidátke Demokratov ako číslo dva, do strany však nevstúpil.

