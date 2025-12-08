Mozner navrhol Teréziu Mecelovú do vedenia súdu, o jej osude rozhodne súdna rada aj Pellegrini

Mecelová pôsobí ako sudkyňa NS SR od septembra 2021 a na post podpredsedníčky najvyššieho súdu je jedinou navrhnutou kandidátkou.
Predseda Najvyššieho súdu SR František Mozner navrhol do funkcie podpredsedníčky súdu Teréziu Mecelovú. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke Súdnej rady SR, ktorá by sa návrhom mala zaoberať na zasadnutí v utorok 16. decembra.

Mecelová pôsobí ako sudkyňa NS SR od septembra 2021 a na post podpredsedníčky najvyššieho súdu je jedinou navrhnutou kandidátkou. V prípade, že ju súdna rada zvolí, jej vymenovanie do funkcie je kompetenciou prezidenta SR

Doterajšej podpredsedníčke Najvyššieho súdu SR Andrei Moravčíkovej uplynulo funkčné obdobie 8. októbra.

