Predstavitelia justície zasadli za okrúhly stôl, riešili ochranu komunikácie medzi advokátom a klientom

Riešeniu problematiky ochrany dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom by sa mala venovať pracovná skupina na pôde Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá by pripravila komplexné riešenie zefektívňujúce ochranu na úrovni legislatívy. Zhodli sa na tom v piatok účastníci okrúhleho stola najvyšších predstaviteľov slovenskej justície.
Ochrana práv
Ako zdôraznil šéf Slovenskej advokátskej komoryTomáš Kamenec, dôsledná ochrana advokátskeho tajomstva patrí k jednému z podstatných predpokladov účinnej ochrany základných práv a slobôd. Ochranu advokátskeho tajomstva zároveň podľa neho nemožno považovať za samoúčelné privilégium pre advokátov, keďže predovšetkým slúži na ochranu práv osôb, ktorým advokáti poskytujú právnu pomoc ako realizáciu jedného zo základných práv.
„Ide o dôležitú súčasť práva na súdnu ochranu a práva na ochranu súkromia, ktorá vyplýva z domácich i medzinárodných záväzkov SR. Táto téma si preto zasluhuje trvalú pozornosť a prijímanie takých opatrení na všetkých potrebných úrovniach, ktoré minimalizujú riziká nezákonných zásahov,“ zdôraznil Kamenec.
Aktuálnosť problematiky
Tému ochrany dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom podľa neho považuje SAK za dlhodobo veľmi významnú, s rozhodujúcim vplyvom na účinnú ochranu základných práv. Téma podľa Kamenca rezonovala v posledných rokoch aj v súvislosti s podozreniami z možného narušenia dôvernosti komunikácie s klientmi zo strany orgánov činných v trestnom konaní.
SAK už preto pred viac ako dvoma rokmi otvorila diskusiu o posilnení ochrany nezávislej a slobodnej advokácie v rámci Ústavy SR, keď súčasťou návrhu bolo explicitné formulovanie klientskeho práva na zachovanie tajnosti komunikácie s advokátom.
„Aktuálnosť témy vidíme aj v kontexte ratifikačného procesu dohovoru Rady Európy o ochrane povolania advokáta, ktorého obsahom je aj záväzok štátov garantovať, aby advokáti mohli komunikovať dôverne so svojimi klientmi alebo potenciálnymi klientmi, akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme, v ktorej táto komunikácia prebieha,“ doplnil Kamenec.
Účastníci okrúhleho stola
Za okrúhly stôl si sadli predseda Ústavného súdu SRIvan Fiačan, predseda Najvyššieho súdu SRFrantišek Mozner, predsedníčka Súdnej rady SRMarcela Kosová, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, vedúci Kancelárie prezidenta SR Peter Vodráška a štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodás.
Najvyšší správny súd SR na základe poverenia jeho predsedu zastupoval sudca Michal Novotný. Za Generálnu prokuratúru SR sa na základe poverenia generálneho prokurátora zúčastnila riaditeľka odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva GP SR Eva Kukanová. Slovenskú advokátsku komoru reprezentoval okrem predsedu Tomáš Kamenca aj podpredseda Stanislav Ďurica.