Gašpar v Azerbajdžane absolvoval osem bilaterálnych stretnutí, tvrdenia o izolovanej SIS odmieta – FOTO

Kritika politických predstaviteľov a médií smerovaná k neexistujúcej medzinárodnej spolupráci SIS nie je podľa Gašpara fakticky podložená.
Šéf Slovenskej informačnej službyPavol Gašpara v azerbajdžanskom Baku absolvoval osem bilaterálnych stretnutí na úrovni riaditeľov tajných služieb a diskutoval na plenárnom zasadnutí s viac ako 90 riaditeľmi služieb z celého sveta o aktuálnej bezpečnostnej situácii a hrozbách v jednotlivých regiónoch.

Ako ďalej SIS informovala, o medzinárodnej spolupráci tajných služieb či vzájomnej koordinácii v spravodajskom svete sa vo verejnom priestore do veľkej miery nehovorí, to však neznamená, že tomu tak nie je.

SIS nie je izolovaná

Kritika politických predstaviteľov a médií smerovaná k neexistujúcej medzinárodnej spolupráci SIS nie je podľa Gašpara fakticky podložená. Úspechy služby v rámci bilaterálnych aj multilaterálnych stretnutí sa podľa neho odzrkadľujú na ich vyššej kvantite aj kvalite, o čom informoval poslancov na minulotýždňovom Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS.

Slovenská informačná služba nie je izolovaná a jej komunikácia s partnermi nie je obmedzená. Tak to v spravodajskom prostredí nefunguje a kto tvrdí opak, tak problematike úplne nerozumie,“ podotkol Gašpar.

Zastúpenie SIS v Azerbajdžane podľa jej šéfa predstavuje zároveň významný míľnik, keďže Slovenská informačná služba sa takéhoto podujatia v tak širokom zábere zúčastnila vôbec po prvý raz od jej vzniku.

Azerbajdžan navštívil aj Žilinka

Azerbajdžan nedávno navštívil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, pričom bilaterálne rokoval s tamojším generálnym prokurátorom Kamranom Aliyevom.

S azerbajdžanským kolegom sme diskutovali o aktuálnych právnych výzvach a význam spoločnej spolupráce sme deklarovali podpísaním Memoranda o porozumení medzi Generálnou prokuratúrou Azerbajdžanskej republiky a Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Podpis memoranda považujem za významný medzník v spolupráci medzi orgánmi ochrany práva v oboch krajinách,“ uviedol Žilinka.

Kosová rokovala s veľvyslancom Abdullayevom

Predsedníčka Súdnej rady SRMarcela Kosová zase na pôde súdnej rady privítala veľvyslanca Azerbajdžanu Vusala Abdullayeva. K stretnutiu sa pripojil predseda Najvyššieho súdu SRFrantišek Mozner.

Témou stretnutia bola plánovaná spolupráca Súdno-právnej rady Azerbajdžanskej republiky a Súdnej rady SR. Obe strany majú záujem vymeniť si skúsenosti v oblastiach organizácie a fungovania súdnictva, aplikácie a rozvoja elektronických systémov v súdnych konaniach, hodnotenia sudcov a mnohých ďalších témach,“ uviedla súdna rada.

Veľvyslanec Abdullayev ocenil aktívnu účasť Súdnej rady SR na Medzinárodnej konferencii „Globálne výzvy na poli justície“ zorganizovanú Súdno-právnou radou Azerbajdžanskej republiky v júni tohto roku v Baku, na ktorej sa zúčastnila členka súdnej rady Dana Jelinková Dudzíková.

