Najvyšší súd momentálne sídli v troch budovách, situácia je podľa Moznera neúnosná

Stav, v ktorom sa momentálne nachádza Najvyšší súd SR, je neúnosný, keďže sídli na troch rôznych miestach v Bratislave. Pre médiá to skonštatoval predseda súdu František Mozner, pričom pripomenul, že obchodnoprávne kolégium súdu sídli na Námestí SNP, Kancelária NS SR na Klobučníckej ulici a trestnoprávne a občianskoprávne kolégiá sú umiestnené na Panónskej ulici v Petržalke.
Budova v Petržalke pritom nie je súdnou budovou, ale prenajatou kancelárskou budovou s improvizovanými pojednávacími miestnosťami, čo je podľa Moznera nedôstojné pre akýkoľvek súd.
Racionálne riešenie
Najvyšší súd by sa podľa Moznera mal preto vrátiť do budovy na Župnom námestí, ktorá je v jeho správe, pričom je zámer, aby tam sídlil aj Najvyšší správny súd SR, ktorý je momentálne tiež situovaný v prenajatej kancelárskej budove. „Zhodli sme sa s predsedom NSS SR, že je to veľmi racionálne riešenie,“ povedal Mozner.
Najvyšší súd zrušil súťaž na obnovu svojho sídla, dôvodom je zásadná zmena okolností
Budova, ktorá podľa neho momentálne nie je v používateľnom stave a potrebuje rekonštrukciu, bola pritom už navrhnutá pre dve inštitúcie. „Ten zámer je, že sa budú zdieľať spoločné priestory pre verejnosť a tie neverejné priestory budú samostatné,“ vysvetlil Mozner s tým, že tieto priestory budú podľa plánu stavebne oddelené.
Rekonštrukcia budovy
V prípade, že by najvyšší súd opätovne sídlil na Župnom námestí, budova na Námestí SNP by podľa Moznera mohla byť využitá na ubytovanie sudcov NS SR, ktorý nie sú z Bratislavy. O financovaní rekonštrukcie budovy na Župnom námestí sa pritom aktuálne vedú rokovania.
„Či je nejaká možnosť, aby sme minimálne časť rekonštrukcie vedeli zafinancovať z Európskych prostriedkov,“ doplnil šéf NS SR s tým, že náklady na rekonštrukciu budovy sú odhadované na 42,5 milióna eur.