Nadviazanie spolupráce Súdnej rady Slovenskej republiky so Súdno-právnou radou Azerbajdžanskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová privítala na pôde súdnej rady veľvyslanca Azerbajdžanskej republiky J. E. Vusala Abdullayeva. K stretnutiu sa pripojil predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky František Mozner. Témou stretnutia bola plánovaná spolupráca Súdno-právnej rady Azerbajdžanskej republiky a Súdnej rady Slovenskej republiky. Obe strany majú záujem vymeniť si skúsenosti v oblastiach organizácie a fungovania súdnictva, aplikácie a rozvoja elektronických systémov v súdnych konaniach, hodnotenia sudcov a mnohých ďalších témach.
Vusal Abdullayev ocenil aktívnu účasť Súdnej rady Slovenskej republiky na Medzinárodnej konferencii „Globálne výzvy na poli justície“, zorganizovanú Súdno-právnou radou Azerbajdžanskej republiky v júni tohto roku v Baku, na ktorej sa zúčastnila členka súdnej rady Dana Jelinková Dudzíková.
„Dnešné stretnutie bolo veľmi príjemné a podnetné a som presvedčená, že rovnaké bude aj s predstaviteľmi Súdnej-právnej rady Azerbajdžanskej republiky, ktoré plánujeme uskutočniť spolu s Najvyšším súdom Slovenskej republiky na Slovensku“, uzavrela Marcela Kosová.
Informačný servis