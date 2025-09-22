Nadviazanie spolupráce Súdnej rady Slovenskej republiky so Súdno-právnou radou Azerbajdžanskej republiky

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová privítala na pôde súdnej rady J. E. Vusala Abdullayeva.
Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová privítala na pôde súdnej rady veľvyslanca Azerbajdžanskej republiky J. E. Vusala Abdullayeva. K stretnutiu sa pripojil predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky František Mozner. Témou stretnutia bola plánovaná spolupráca Súdno-právnej rady Azerbajdžanskej republiky a Súdnej rady Slovenskej republiky. Obe strany majú záujem vymeniť si skúsenosti v oblastiach organizácie a fungovania súdnictva, aplikácie a rozvoja elektronických systémov v súdnych konaniach, hodnotenia sudcov a mnohých ďalších témach.

Vusal Abdullayev ocenil aktívnu účasť Súdnej rady Slovenskej republiky na Medzinárodnej konferencii „Globálne výzvy na poli justície“, zorganizovanú Súdno-právnou radou Azerbajdžanskej republiky v júni tohto roku v Baku, na ktorej sa zúčastnila členka súdnej rady Dana Jelinková Dudzíková.

„Dnešné stretnutie bolo veľmi príjemné a podnetné a som presvedčená, že rovnaké bude aj s predstaviteľmi Súdnej-právnej rady Azerbajdžanskej republiky, ktoré plánujeme uskutočniť spolu s Najvyšším súdom Slovenskej republiky na Slovensku“, uzavrela Marcela Kosová.

