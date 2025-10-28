Ministerstvo vnútra spája sily s Technickou univerzitou v Košiciach, cieľom je bezpečnejšie Slovensko – FOTO

Podľa ministra vnútra vďaka tejto spolupráci vznikne viac priestoru pre udržanie talentov z východného Slovenska doma, na východe.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Estok.jpg
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (vľavo) a rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mésároš. Utorok, 28. október, 2025. Foto: Technická univerzita v Košiciach, www.facebook.com
Ministerstvo vnútra spája sily s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Cieľom je podľa slov rezortu vnútra bezpečnejšie Slovensko, prepojenie vedy s praxou a spoločný záujem o kvalitné vzdelávanie a funkčné riešenia pre skvalitnenie života občanov.

Záujem spolupracovať potvrdili minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mésároš, ktorí podpísali Memorandum o spolupráci. Potvrdili tak záujem nájsť nové formy spolupráce medzi štátnou správou a akademickou sférou.

Ak chceme moderný štát, musíme prepájať teóriu s praxou. Ministerstvo vnútra potrebuje odborníkov, ktorí rozumejú nielen predpisom, ale aj výkonu v teréne. Univerzita zase získa priestor, kde sa teória mení na skutočné riešenia,“ uviedol minister s tým, že vďaka tejto spolupráci vznikne viac priestoru pre udržanie talentov z východného Slovenska doma, na východe.

Ministerstvo vnútra spresnilo, že spoločné aktivity sa budú zameriavať najmä na ⁠odborné konzultácie a výmenu skúseností, zapojenie špecialistov rezortu vnútra do pedagogického procesu TUKE, zvyšovanie odolnosti tzv. mäkkých cieľov v akademickom prostredí, ⁠prípravu koncepčných a technických riešení v oblasti bezpečnosti, ⁠zavádzanie štandardizovaných procesov v oblasti bezpečnosti, dopravy, letectva a záchranných systémov, ⁠posilnenie povedomia o digitálnej bezpečnosti a kybernetických hrozbách a tiež ⁠konzultovanie a oponovanie záverečných prác študentov TUKE.

Ministerstvo doplnilo, že už teraz sú rozbehnuté spolupráce na viacerých úrovniach. „Jedna z nich sa týka štúdie modernizácie obnovy úkrytov civilnej ochrany,“ priblížil rezort.

