Kosová kritizuje Kolíkovú za snahu znevažovať postavene súdnej rady, má pre ňu jasný odkaz

Predsedníčka Súdnej rady SRMarcela Kosová kritizuje exministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (SaS) za snahu znevažovať postavenie súdnej rady. Odkázala jej, že zásahy do rozhodovania súdov je neprípustné aj pre súdnu radu. Kosová poukázala na to, že v posledných rokoch nie je ojedinelé, že politici zneužívajú súdnu moc na dosiahnutie svojich politických cieľov, a v tomto vyniká práve poslankyňa Kolíková.
„Aktuálne sa jej snaha znevážiť postavenie súdnej rady a zároveň zasiahnuť do nezávislosti súdnej moci týka disciplinárneho stíhania sudcu Mestského súdu Bratislava IV Michala Kubiša,“ spresnila Kosová.
Zásah do nezávislosti súdov
Kolíková na tlačovej besede 24. októbra kritizovala, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) zasahuje do nezávislosti súdov a otvorene ich zastrašuje.
„Prípad sudcu Kubiša je škandalózny – rozhodol inak, ako si želal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), a okamžite čelil disciplinárnemu návrhu. Postavila sa zaňho Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV, ale Súdna rada SR mlčí. Pýtam sa: podal disciplinárny návrh (minister Susko) preto, že sudca rozhodol odborne, alebo preto, že rozhodol politicky nepohodlne? Toto je zneužívanie moci a útok na nezávislosť justície,“ vyhlásila Kolíková.
Súdna rada nebude zasahovať do disciplinárnych konaní
Kosová v reakcii vysvetlila, že disciplinárne senáty Najvyššieho správneho súdu SR sú súčasťou nezávislej a nestrannej súdnej moci. „Súdna rada, na rozdiel od niektorých politikov, toto ich postavenie rešpektuje,“ zdôraznila Kosová s tým, že súdna rada nebude zasahovať do prebiehajúcich disciplinárnych konaní a nebude sa k nim nijako vyjadrovať.
„Ani na želanie bývalej ministerky spravodlivosti Kolíkovej. Časy, keď mala neprípustný vplyv na fungovanie súdnej rady sú, verím, nenávratne preč,“ uzavrela Kosová.
Vybavená vec
Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) ešte v polovici minulého roku apelovala na verejných činiteľov, aby rešpektovali výkon súdnej moci a neznižovali svojimi výrokmi dôveru verejnosti a rešpekt k súdom.
„Tvrdenia vysokého funkcionára vlády, že konkrétny sudca rozhodol o veci na základe dohody s kamarátom a že šlo o vybavenú vec, vystavujú tohto sudcu hnevu a nenávisti občanov. Bez dôkazov a príslušného rozhodnutia kompetentného orgánu,“ uviedla hovorkyňa ZOJ Katarína Javorčíková.
Kamarátsky rozsudok
Išlo pritom o reakciu na tlačovú besedu, v rámci ktorej sa minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák (Smer-SD) vyjadroval v prítomnosti ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) na adresu sudcu Mestského súdu Bratislava IV. Michala Kubiša v súvislosti s nariadením neodkladného opatrenia, ktorým dočasne vrátil do funkcie policajného viceprezidenta Branka Kissa.
Kaliňák používal výrazy ako „niekto tu zjavne vydal kamarátsky rozsudok“ a „neznášam rozsudky takto vybavované„. Danému sudcovi podľa ZOJ nepriamo pohrozil disciplinárnym konaním.
Minister vnútra spochybnil rozhodnutie sudcu
Sudcovská iniciatíva sa ešte v novembri 2023 vymedzila voči kritike toho istého sudcu a toho istého rozhodnutia zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS).
Členka Súdnej rady SR informovala Európsku sieť súdnych rád o znepokojivej situácii na Slovensku
„Minister vnútra vtedy spochybnil rozhodnutie sudcu tvrdením, že na jeho vydanie sudca nemal kompetenciu a mohol sa dopustiť aj trestného činu ohýbania práva. Vyjadril presvedčenie, že minister spravodlivosti zváži disciplinárne stíhanie sudcu. Súčasne spochybnil aj nezaujatosť sudcu len z dôvodu, že kedysi bol spolužiakom advokáta Kubinu zastupujúceho v konaní Branka Kissa,“ pripomenula vlani Javorčíková. Šéf rezotu vnútra sa za to neskôr verejne ospravedlnil.