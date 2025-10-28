Hlas-SD si pripomína vznik Československa. Šutaj Eštok hovorí o základoch modernej slovenskej štátnosti

Strana Hlas-SD si pripomína deň vzniku Československa. Predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že išlo o udalosť, ktorá otvorila cestu k modernej slovenskej štátnosti.
„Z tohto spoločného príbehu vyrástli dve samostatné krajiny, ktoré aj po rozdelení spája úcta, priateľstvo a vzájomný rešpekt. Politické spory prichádzajú a odchádzajú, ale priateľstvo medzi Slovenskom a Českom zostáva,“ povedal Šutaj Eštok s presvedčením, že s novou českou vládou dokážu obe krajiny na tento odkaz nadviazať.
V utorok si pripomíname 107. výročie vzniku Československa. Spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte schvaľovala Clevelendská a neskôr Pittsburská dohoda podpísaná v USA 31. mája 1918. Dohoda Slovákom zaručovala širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote.
Rakúsko-uhorská vláda odoslala 27. októbra 1918 vláde USA nótu, v ktorej oznámila, že prijíma mierové podmienky, čo znamenalo zánik habsburskej monarchie. Predstavitelia Národného výboru československého, ktorý sa vyhlásil za zákonodarný zbor, schválili zákon o vytvorení československého štátu 28. októbra 1918. Nezávisle od týchto udalostí sa už nasledujúci deň v budove banky Tatra v Turčianskom Svätom Martine stretlo vyše 200 slovenských národných a politických činiteľov z celého Slovenska.
Slovenská národná rada sa 30. októbra 1918 v Turčianskom sv. Martine prijatím Deklarácie slovenského národa prihlásila k novému štátu – Československej republike. Tzv. Martinská deklarácia žiadala právo na sebaurčenie Slovákov na základe ich úplnej nezávislosti a vyjadrila vôľu slovenského ľudu žiť v spoločnom štáte s českým národom. Prvá republika trvala do Mníchovskej dohody v roku 1938.