Kolíková kritizuje aroganciu vládnej koalície, schôdzu parlamentu ukončila „hulvátskym spôsobom“ – VIDEO

Ukončenie 40. schôdze Národnej rady SR takýmto hulvátskym spôsobom, ako to dnes spravila koalícia, je výsmechom parlamentnej demokracie. Uviedla to poslankyňa za stranu Sloboda a SolidaritaMária Kolíková.
„Celá schôdza – tak, ako prebehla – ukazuje aroganciu moci tejto vládnej koalície. Takmer žiadna diskusia o rozpočte, rovnako ani o konsolidácii. A napokon, návrhy na vyslovenie nedôvery, aj celej vláde, boli znova presunuté na ďalšiu schôdzu,“ povedala.
Vetovanie schváleného zákona o hazarde
Návrh na vyslovenie nedôvery voči ministrovi vnútraMatúšovi Šutajovi Eštokovi je pritom ešte z konca minulého roka. Vládnej koalícii podľa Kolíkovej zjavne nevyhovuje, aby skladali účty poslancom v parlamente, čo je však súčasťou parlamentnej demokracie.
„Budeme hľadať kroky, ako sa voči tomu brániť,“ podotkla poslankyňa. Vyzvala tiež prezidentaPetra Pellegriho, aby vetoval schválený zákon o hazarde, pretože je výsmechom samosprávam, ktoré sa rozhodli, že kasína na svojom území nechcú. K nepodpísaniu zákona ho vyzýva aj Progresívne Slovensko.
„Peter Pellegrini nesmie ignorovať, že zákon o hazarde prináša utrpenie pre rodiny a biznis pre kasína. Za sú Huliak a Fico, proti všetci ostatní na Slovensku. Vyzývame ho, aby si spomenul na svoj sľub, že bude „prezidentom všetkých ľudí” a zákon nepodpísal,“ uviedlo hnutie.
Bránia opozícii v diskusii
Utorkové násilné ukončenie ďalšej schôdze Národnej rady ešte pred prerokovaním desiatok návrhov zákonov označil predseda poslaneckého klubu Hnutie SlovenskoMichal Šipoš za arogantný krok vládnej koalície. Podľa neho vládni poslanci opakovane bránia opozícii v diskusii a prerokovaní jej návrhov, čím prejavujú pohŕdanie aj voči občanom, ktorých opozícia v parlamente zastupuje.
„Koalícia si presadila svoje zákony, ktorými škodia ľuďom, a naše návrhy jednoducho odignorovali,“ uviedol Šipoš. Zároveň kritizoval, že koaliční poslanci si týmto krokom „zabezpečili mesačné voľno“, namiesto toho, aby parlament pokračoval v prerokúvaní zákonov či návrhov na odvolanie členov vlády.
Návrh k zákonu o envirofonde
V poslednom bloku hlasovaní schválila koalícia aj návrh na skrátené legislatívne konanie k zákonu o envirofonde – avšak samotné rokovanie sa uskutoční až na nasledujúcej schôdzi. Podľa Šipoša sa takéto absurdné postupy vo Ficovej koalícii stali bežnou súčasťou legislatívneho procesu.
„Zrejme sa na niečom nevedia dohodnúť. Ale keď si svoje kšefty dohodnú, zvolajú mimoriadnu schôdzu a schvália si, čo chcú,“ uzavrel Šipoš.