Pracovisko oddelenia dokladov vo Veľkých Kapušanoch nezrušia, rozhodol minister vnútra

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) rozhodol, že vysunuté pracovisko oddelenia dokladov OR PZ Michalovce vo Veľkých Kapušanoch bude fungovať aj naďalej. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SRMatej Neumann, šéf rezortu o tom rozhodol po dôkladnom posúdení situácie a komunikácii s tamojšou samosprávou.
„Pôvodné konsolidačné rozhodnutie zrušiť služby vysunutého pracoviska vo Veľkých Kapušanoch by neúmerne obmedzilo prístup k službám dokladov v regióne asi 30-tisíc obyvateľom, a to najmä občanom v seniorskom veku,“ uviedol Neumann. Samotný minister zdôraznil, že služby MV SR musia byť čo najbližšie k občanovi.
Doplnia techniku
„Preto sa na tomto malom vysunutom pracovisku vhodne doplní technika tak, aby mohlo plnohodnotne zabezpečovať požiadavky miestnych ľudí v agende dokladov,“ doplnil Šutaj Eštok. Vysunuté pracovisko tak bude môcť verejnosť naďalej využívať vo štvrtky, v čase od 8:00 do 14:00.
O zrušení pracoviska oddelenia dokladov vo Veľkých Kapušanoch od 1. novembra informovalo pred časom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Pracovisko dosiaľ poskytovalo služby občanom jeden deň v týždni, konkrétne vo štvrtok.
Nízka efektivita
Polícia vtedy argumentovala dlhodobo nízkou efektivitou pracoviska, nedostatkom personálu aj technického vybavenia. Daný krok mal byť súčasťou optimalizácie výkonu verejnej správy. Občanom vtedy odporučili, aby si agendu dokladov vybavovali v Michalovciach, Sobranciach či v Trebišove.
„Uvedomujeme si, že zrušenie pracoviska môže priniesť občanom isté komplikácie, no veríme v pochopenie tohto nevyhnutného kroku, ktorý smeruje k efektívnejšiemu fungovaniu verejnej správy a zodpovednému nakladaniu s verejnými financiami,“ napísala polícia v polovici októbra.