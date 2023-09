Migrácia je bez závažných incidentov a nič bezprostredne neohrozuje slovenských obyvateľov, tvrdí Ódor 

Migrácia je bez závažných incidentov a nedeje sa nič, čo by bezprostredne ohrozovalo bezpečnosť slovenského obyvateľstva.

Pokles počtu migrantov

Po stredajšom rokovaní vlády a Bezpečnostnej rady SR to skonštatoval poverený predseda vlády Ľudovít Ódor. Dodal, že situácia sa stabilizovala a týždenný počet migrantov mierne poklesol. Premiér však poznamenal, že momentálne nevedia vyhodnotiť, či je pokles len dočasný, alebo trvalý.

„Aj policajti, aj vojaci potvrdili, že ich spolupráca zatiaľ funguje dobre,“ uviedol Ódor a doplnil, že odprezentované boli aj námety na zlepšenie tejto spolupráce, a tiež pre prípad zhoršenia situácie.

Nevytvárajú sa ohniská problémov

„To úzke miesto, ktoré sme komunikovali aj v minulosti, to je to potvrdenie, ten papierik‚ ľudovo. Vzhľadom na to, že vojaci posilnili hliadky, Policajný zbor mohol vyčleniť nové kapacity na riešenie týchto potvrdení. Zatiaľ postačujú na tú týždennú migráciu, to znamená, že fungujeme ako nejaký prietokový ohrievač, tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, aj odchádzajú, keďže Slovensko pre nich nie je cieľová destinácia. Nevytvárajú sa žiadne väčšie ohniská problémov, ktoré sme mohli vidieť v počiatkoch zvýšenia počtu migrantov,“ uviedol Ódor.

Dodal, že v Bezpečnostnej rade panuje zhoda na tom, že je to práve predmetné potvrdenie, ktoré k nám láka do 30 percent z počtu migrantov. Zdôraznil, že parlament ani len nerokoval o návrhu na jeho zrušenie.