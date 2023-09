Overujú policajti totožnosť migrantov? Fico tvrdí, že nie, polícia sa bráni

Cudzineckí policajti musia v posledných dňoch zvládnuť veľký nápor nelegálnych migrantov. Ako informovala TV Joj na svojom portáli Noviny.sk, v Nitre vybavili len počas nedele 100 ľudí.

Na cudzineckú políciu do Trenčína sa vybral predseda strany SMER-SSD Robert Fico spolu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, ktorý tvrdil, že policajti dávajú migrantom potvrdenie bez toho, aby si overili ich totožnosť.

Nemajú žiaden doklad totožnosti

Policajti však takéto tvrdenia odmietajú a viacerí politici odkazujú Ficovi, že migrantov na Slovensko prilákali práve Smerom presadené papiere o zotrvaní.

Vo videu, ktoré zverejnil Robert Fico, je vidno, ako policajti riešia migrantov, ktorí zrejme čakajú na vybavenie potvrdenia.

„Policajti vôbec nepreverujú ich meno a nemajú ani šancu, lebo nemajú pri sebe žiadne doklady totožnosti,“ uviedol Fico. Podľa Smeru tak migranti nemusia uvádzať svoj pravý pôvod.

Lustrujú každého migranta

Viceprezident Policajného zboru SR Damián Imre sa však bráni. „My lustrujeme každého jedného zadržaného migranta v databázach. Sú im odoberané odtlačky prstov. My netvrdíme, že majú pri sebe doklady, to sme ani nikdy nehovorili,“ reagoval.

Na cudzineckej polícii v Nitre majú dokonca oficiálneho tlmočníka. Ten vie podľa prízvuku rozlíšiť, či skutočne pochádzajú zo Sýrie alebo z inej krajiny. „Vo všeobecnosti systémovo je to nastavené tak, že sa tlmočník priberá vždy,“ dodal Imre.

Medzi nelegálnymi migrantmi boli v ten deň privezení hlavne muži, ale aj ženy a deti. Doklad potrebujú, aby mohli dokončiť svoju cestu za rodinou.

Motivuje ich potvrdenie

„Potrebujeme to, lebo prichádzame z vojny sem. Povedali nám, že potrebujeme papier, aby sme dokončili cestu, a preto sme išli na políciu,“ vysvetlili.

„Potvrdenie o zotrvaní, ktoré dostávajú od cudzineckej polície, ich motivuje sem prísť, pretože veria tomu, že to ich legalizuje na území schengenského priestoru. Nie je to pravda, oni si to len myslia,“ ozrejmil, ako to je s dokladmi policajný viceprezident.

Migranti si vyberajú Slovensko hlavne preto, lebo považujú cestu za bezpečnú. Vláda Ľudovíta Ódora chcela vydávanie papierov o zotrvaní obmedziť, ale mimoriadnu schôdzu sa vtedy nepodarilo otvoriť.