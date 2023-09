Kollár chce podporením mimoriadnej schôdze donútiť vládu strážiť hranicu, Šimečka hovorí o kampaňovej akcii Smeru

Poslanci hnutia Sme rodina pomôžu otvoriť mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k nelegálnej migrácii, ktorú iniciovala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).

„Otvoríme ju, budeme hlasovať za to a chceme donútiť vládu, aby okamžite začala strážiť hranicu. A nie sa vyhovárať, že potrebuje 114-tisíc policajtov,“ uviedol Kollár v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS.

Progresívci ju nepodporia

Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, naopak, informoval, že schôdzu nepodporia.

„Ak ide o mimoriadnu schôdzu, ktorá bude kampaňovou akciou strany Smer-SD, to určite nepodporíme. Ak išlo o schôdzu, ktorá mala konkrétne riešenie na stole a ktoré navrhla vláda, to malo, samozrejme, zmysel a v tom prípade by sme hlasovali za,“ povedal.

Riešenie musí byť európske

Zároveň je toho názoru, že riešenie v súvislosti s nelegálnou migráciou nenájdeme na Slovensku, musí byť európske. Taktiež dodáva, že súčasný problém s migráciou je spôsobený našim južným susedom Maďarskom.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolal na utorok 19. septembra o 13:00 mimoriadnu schôdzu k návrhu na dočasné obnovenie kontrol na hranici s Maďarskom.

Schôdza sa bude konať na žiadosť poslancov za strany Smer-SD, Hlas-SD a nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu.

O migrantoch nič nevieme

Svoj návrh odôvodňujú tým, že hranice Slovenska v súčasnosti prekračuje množstvo nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme, uvádzajú vymyslené identifikačné údaje a čakajú na vystavenie potvrdenia o zotrvaní na území Slovenskej republiky často v neľudských podmienkach.

„Skupina poslancov zároveň upozorňuje na obrovské riziko zavedenia dočasných hraničných kontrol s Rakúskom a Českou republikou, čo by v praxi znamenalo zotrvanie veľkého počtu nelegálnych migrantov, o ktorých nič nevieme, na území SR,“ uviedli poslanci v odôvodnení návrhu.