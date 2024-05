Otec šikanového Romana nesmie útočiť na školu v Parchovanoch. Zákony chránia agresorov a nie obete, vyčíta súdu

Otec šikanového Romana, ktorý vlani ukončil svoj život skokom zo strechy školy v Parchovanoch, sa má zdržať akýchkoľvek slovných útokov a tiež obvinení na adresu riaditeľa základnej školy. Okresný súd v Trebišove vydal prvé uznesenie, o čom informovala TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

Podľa súdu môžu totiž výroky otca škodiť nielen riaditeľovi, ale aj škole. Neodkladné opatrenie nie je právoplatné a Romanov otec ho plánuje konzultovať so svojím právnym zástupcom.

„Netajím svoje veľké rozhorčenie nad verdiktom okresného súdu, že sa musím pozdržať akýchkoľvek vyjadrení na margo základnej školy a šikany, ktorá tam prebieha,“ uviedol pre televíziu.

Opäť pripomenul stanovisko komisára, ktorý po tragédii navštívil školu a zistil v nej závažné pochybenia. Polícia naďalej vyšetruje samovraždu školáka a zatiaľ nevzniesla žiadne obvinenia voči konkrétnym osobám.

„Úprimne ľutujem a mrzí ma, že obyčajný človek sa pravdy v Slovenskej republike nedovolá, pokiaľ nemá konexie alebo financie. Je to vidieť aj v tomto prípade a musím povedať, že úprimne sa hanbím za to, že som Slovák, že zákony Slovenskej republiky podporujú agresorov a nechránia obete. Je to smutné, ale je to tak,“ dodal s tým, že plánuje podať odpor voči rozhodnutiu súdu.

