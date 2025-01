Migaľ a Šalitroš mali požiadavky vydieračov, Šutaj Eštok ale pozýva Ferenčáka a Malatinca naspäť do politickej rodiny – VIDEO

Poslanci Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš mali požiadavky vydieračov, preto ich strana Hlas-SD vylúčila. Povedal to predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok na tlačovej konferencii pri príležitosti pracovného kongresu strany.

Vylúčil dvoch vydieračov

„Vylúčili sme dvoch vydieračov, ktorí prišli nie s hodnotovým bojom, nie so snahou meniť stranu, ale so snahou o osobné funkcie a moc. Sú to ľudia, ktorí prišli do Hlasu krátko pred voľbami,“ povedal. Zopakoval, že títo dvaja poslanci požadovali funkciu ministra vnútra, riaditeľa Vojenského spravodajstva, podpredsedu parlamentu a podpredsedu strany Hlas.

„Pre mňa bolo ľudským sklamaním, keď títo dvaja vydierači zasabotovali snahu ministra zdravotníctva, aby zastavil kolaps zdravotníctva. Nepodporili vlastného ministra, to bolo pre mňa poslednou kvapkou, pretože o ich mocenských ambíciách som ja vedel už na jeseň,“ povedal Šutaj Eštok.

Pri tomto hlasovaní v parlamente sa vtedy Ján Ferenčák a Roman Malatinec podľa jeho slov „postavili na stranu ľudí“. Považuje ich stále za priateľov, ktorí sa len dali ovplyvniť dvoma vydieračmi. Je presvedčený, že týmto dvom poslancom nejde o funkcie.

Podáva im pravú ruku

„Sú tu dve miesta pre našich kolegov Janka Ferenčáka a Romana Malatinca, ktorí sú medzi nami vítaní a ja im takto podávam pravú ruku, pretože je to na nich, aby si vybrali, či chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými spoločne zakladali Hlas a pokračovať v odkaze Petra Pellegriniho, alebo chcú byť v partii dvoch vydieračov, ktorým ide o mocenské pozície,“ povedal Šutaj Eštok.

Pozval ich, aby sa vrátili tam, kam patria, do svojej politickej rodiny – do Hlasu. Či sa bude teraz otvárať koaličná zmluva, nepovedal.

„Nechajte to na spoločnú debatu s našimi koaličnými partnermi,“ uviedol. Zároveň dodal, že víta, že poslanci Migaľ a Šalitroš podľa svojich vyjadrení nechcú podporiť pád vlády. Apeluje na nich, aby si uvedomili, koho reprezentujú.