Mick Schumacher sa lúči s Mercedesom, nahradí ho Bottas

Fín Valtteri Bottas sa blíži k dohode o návrate do Mercedesu ako jeho rezervný jazdec do budúcoročného seriálu majstrovstiev sveta formuly 1.

Je to reakcia na odchod Micka Schumachera, keďže syn 7-násobného majstra sveta Michaela Schumachera oznámil, že si chce hľadať angažmán s väčším pretekovým potenciálom.

„Rozprávame sa o tom a ide to dobrou cestou. Čaká nás ešte trochu práce, ale spejeme k dohode,“ povedal 35-ročný Bottas pred víkendovou Veľkou cenou Kataru.

Vyhral 10 veľkých cien

Bottas nie je žiadny nováčik vo svete najrýchlejších štyroch kolies. V rokoch 2017 – 2021 ako spolujazdec vtedy fenomenálneho Lewisa Hamiltona v Mercedese vyhral 10 veľkých cien MS F1, ale v aktuálnej sezóne so Sauberom nezískal ani bod. V novej sezóne v tíme Sauber končí spoločne s Číňanom Čou Kuan-jüom, nahradia ich Nemec Nico Hülkenberg a brazílsky nováčik Gabriel Bortoleto.

Bottas dodal, že ešte potrebuje „sfinalizovať nejaké veci“, ale cíti, že by mohol byť mentorom 18-ročného Andreu Kimiho Antonelliho, ktorý bude budúci rok partner Georgea Russella v Mercedese. Antonelli odchádza z Formuly 2, aby nahradil Hamiltona, keďže britský pilot zamieri v roku 2025 do Ferrari.

„Ak budem v Mercedese, myslím si, že by som mal čo odovzdať nováčikovi vo formule 1,“myslí si skúsený Fín.

Záujem aj z Cadillacu

Nový tím Cadillac podporovaný motorististickým gigantom General Motors je tiež na radare Bottasa predtým, ako sa pripojí k sérii v roku 2026 ako 11. tím na štartovom rošte.

„Je to pre mňa zaujímavé a myslím si, že je to skvelé aj pre F1. GM je veľký podporovateľ nových značiek, takže je to určite zaujímavý projekt,“ podotkol Bottas pre AP.

„Schumi“ potrebuje jazdiť

Schumacher po dvoch rokoch odchádza z pozície rezervného jazdca Mercedesu, pretože hľadá pretekársku rolu na plný úväzok.

„Je ťažké sledovať preteky F1 bez toho, aby ste sa na nich mohli reálne zúčastniť. Chcem sa naplno venovať športovej stránke motoristického športu. Milujem pocit z pretekania sa a chcem ho mať v sebe. Pôjdem tam, kde mi ho dajú,“ skonštatoval Mick Schumacher.