Slafkovský sa pochytil s Pastrňákom. Po anglicky sme sa nerozprávali, vraví Slovák - VIDEO

Juraj Slafkovský usilovne naháňa métu 50 bodov v produktivite v NHL, ktorá je jeho osobným maximom z minulej sezóny. Vo štvrtkovom domácom zápase proti Bostonu sa 21-ročný útočník Montrealu asistenciou podieľal na víťazstve 4:1.

Slafkovský sa aktuálne dostal na 48 bodov za 17 gólov a 31 asistencií. Na prekonanie osobného maxima mu zostáva posledných 7 zápasov v základnej časti profiligy.

Draftová jednotka spred troch rokov v 35. min založila akciu, na ktorej konci bol 35. gól Cola Caufielda v aktuálne sezóne. Montreal ním odskočil Bostonu na 2:0 a zdecimovaný súper si napokon pripísal desiatu prehru v neprerušenej sérii. Canadiens zároveň zdolali Bruins v riadnom hracom čase prvýkrát od 5. novembra 2019. Medzitým tímy odohrali proti sebe 16 zápasov z pohľadu Montrealu s bilanciou 0-1-15.

Zatiaľ čo Boston sa krčí na dne Atlantickej divízie, Montrealu stále patrí druhá priečka s voľnou kartou do play-off vo Východnej konferencie s náskokom 2 bodov pred NY Rangers. Prvá pozícia s voľnou kartou na Východe patrí Ottawe, ktorá si vo štvrtok poradila s Tampou Bay 2:1. Ottawa má k dobru 5 bodov pred Montrealom.

„Veľmi si užívame toto naháňanie play-off najmä v domácich zápasoch. Náš štadión a naši fanúšikovia sú výnimoční a dodávajú nám obrovskú podporu a silu. Veľmi sa mi to páči aj kvôli novým spoluhráčom v tíme, ktorí to predtým nezažili,“ uviedol útočník Montrealu Brendan Gallagher na webe NHL.

Kanadskí komentátori hokeja v Montreale si všimli, že slovenský mladík nazbieral 18 bodov (9+9) v 19 zápasoch po februárovej prestávke spôsobenej Turnajom štyroch krajín v Montreale a Bostone. V zápase proti Bostonu svoj dobrý výkon vyšperkoval aj o štyri bodyčeky, 4 strely na bránku, 1 blok a tiež plusový bod.

A ešte sa aj stihol slovne pochytiť s českou hviezdou Bostonu Davidom Pastrňákom aj brankárom Jeremym Swaymanom. Stal sa treťou hviezdou zápasu.

„Po anglicky sme sa nerozprávali,“ povedal Slafkovský o roztržke v prvej tretine s Pastrňákom, čím rozosmial zámorských novinárov.

„Patrí to k zápasu, je to súčasť hry. A nezáleží na tom, kto je na druhej strane. Čokoľvek sa však stane na ľade, zostane na ľade,“ dodal krídelník Montrealiu vo videu na klubovom webe.

Kanadský web Montreal Gazzette na margo slovnej výmeny medzi Slafkovským a Pastrňákom skonštatoval:

„Slováci nemajú radi Čechov. Bolo to zjavné z toho, keď si Juraj Slafkovský a David Pastrňák vymenili pár slov v prvej tretine.“

