Brignoneová podstúpila operáciu zlomenej nohy, jej zotavenie potrvá mesiace - VIDEO, FOTO

Víťazka veľkého krištáľového glóbusu Federica Brignoneová už podstúpila operáciu. Vo štvrtok totiž utrpela nepríjemné zranenia pri páde na talianskom národnom šampionáte v stredisku Val di Fassa.

Víťazka celkového poradia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v sezóne 2024/2025 doteraz patrila medzi najväčšie nádeje Talianska na medailu na domácich olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Toto zranenie však môže výrazne ovplyvniť jej prípravu na spomenuté vrcholné podujatie.

Po návrate z amerického Sun Valley sa 34-ročná Brignoneová stala oslavovanou osobnosťou v Taliansku. V stredisku Courmayeur, blízko jej rodinného sídla v La Salle v údolí Aosta, je teraz po nej pomenovaná aj lyžiarska zjazdovka.

Talianka mala doteraz relatívne bezproblémovú kariéru, no to sa vo štvrtok zmenilo. Po niekoľkých divokých premetoch, pri ktorých jej odleteli obe lyže, ju zo svahu odviezli na saniach a následne vrtuľníkom transportovali do nemocnice. Tam jej lekári diagnostikovali okrem viacnásobnej zlomeniny ľavej nohy, neskôr aj natrhnutie predného skríženého väzu.

„Nemôžeme skrývať, že ide o komplikovanú zlomeninu, kosť je výrazne zlomená,“ uviedol pred operáciou Andrea Panzeri, vedúci lekárskej komisie Talianskej federácie zimných športov. Dodal, že zotavenie Brignoneovej potrvá „mesiace“.

Talianska federácia zimných športov neskôr oznámila, že operácia bola úspešná. Počas zákroku si chirurgovia všimli aj natrhnutie predného skríženého väzu v ľavom kolene, ktoré bude prehodnotené v nasledujúcich týždňoch.

Brignoneová dominovala sezóne 2024/2025 na ženskom okruhu, keď si vyjazdila 10 prvenstiev. Získala svoj už druhý celkový titul vo Svetovom pohári a malé krištáľové glóbusy v obrovskom slalome a zjazde. Na majstrovstvách sveta v rakúskom Saalbachu tiež získala zlatú medailu v obrovskom slalome a striebro v super-G.

Na konte má aj tri olympijské medaily, ale žiadne zlato. „Je to zviera, ktoré sa nikdy nevzdáva, aj keď je zranené, vstane a bojuje až do konca,“ povedala o svojej prilbe s tigrou hlavou.