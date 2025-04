Zvolen dvakrát vyrovnal, ale tretíkrát už nie. Košice vedú 2:0 a sú bližšie k finále - VIDEO

Hokejisti Košíc sú už len dve víťazstvá od postupu do finále play-off extraligy. Po triumfe 3:1 zvíťazili zverenci Dana Cemana v druhom domácom súboji nad hráčmi Zvolena 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 2:0.

Zatiaľ čo vo štvrťfinálovej sérii proti Spišskej Novej Vsi Zvolenčania vo všetkých šiestich zápasoch skórovali ako prví, v prvých dvoch dueloch na košickom ľade sa im to nepodarilo ani raz. A aj to bol kameň ich úrazu.

Iba 89 sekúnd

Vo štvrtok trvalo domácim iba 89 sekúnd, kým Patrik Lamper z veľkej diaľky a uhla prestrelil Pavla Kantora – 1:0. Do konca prvej tretiny síce Nathanael Halbert vyrovnal, ale na začiatku druhej tretiny hostia pykali za nedisciplinovanosť. V presilovke piatich proti trom skóroval Brett Pollock – 2:1.

Chovanova paráda

Hostia aj druhýkrát vyrovnali, keď v polovici zápasu Marek Hecl expresne premenil presilovku Zvolena. Lenže v 33. min Danick Martel vysunul košického kapitána Michala Chovana a ten si v situácii jeden proti jednému suverénne poradil s Kantorom. Bekhendom mu zasunul puk pomedzi betóny – 3:2.

Tento stav sa už nezmenil ani v ďalších početných výhodách na oboch stranách a Košičania pôjdu do Zvolena s náskokom dvoch víťazstiev (3:1 a 3:2).

„Som vďačný za to, ako hrá tento tím a ako všetci držíme spolu. Všetci hráme dopredu aj dozadu vrátane produktívnych hráčov a ideme si za svojim. Vedieme 2:0 na zápasy a ideme do Zvolena,“ povedal Michal Chovan vo vysielaní Rádia Slovensko.

Už bez herného výpadku

„Vyrovnaný a takticky kvalitne vedený zápas z oboch strán so skvelými výkonmi brankárov. V porovnaní s prvým zápasom sme vylepšili niektoré aspekty našej hry. Páčila sa mi naša vysoká intenzita a aj to, že sme sa vyhli hernému výpadku z prvého zápasu. Je vždy príjemné cestovať na ľad súpera s náskokom 2:0,“ skonštatoval Dan Ceman pre TV JOJ Šport.

Doplatili na vylúčených

Zvolenský tréner Peter Mikula na otázku, v čom bol rozdiel v hre oboch tímov, jednoznačne odpovedal:

„Bolo to v počte vylúčených. Tie nám odobrali veľa síl a na to sme doplatili. Inak sme hrali dobre a domácim spôsobili veľa problémov. Nič z toho sa však neráta, lebo sme prehrali. Máme dva dni na to, aby sme si pozreli videá z prvých dvoch zápasov a poučili sa z toho. A samozrejme, aj dobre zregenerovali. To je základ v play-off.“

Séria HKM Zvolen – HC Košice pokračuje v nedeľu a pondelok vo Zvolene. V prípade, že Košičania zvládnu oba zápasy s víťazným koncom, postúpia do finále.