Semifinálová séria nováčika proti majstrovi sľubuje rýchly hokej a veľa gólov

Ani prvotriedny filmový režisér by to lepšie nevymyslel a nedal by dokopy ako semifinálovú dvojicu v play-off obhajcu titulu s nováčikom.

Séria HK Nitra – Vlci Žilina láka atraktívnym herným prejavom oboch tímov aj početnými fanúšikovskými tábormi na oboch stranách. Favorit je obhajca z Nitry, ale Žilina už v tejto sezóne toľkokrát ukázala vysokú kvalitu, že ju vôbec nemožno podceňovať.

Nitra ako tretí tím základnej časti začne doma, a tak prvé dva zápasy série odohrajú v piatok a sobotu pod Zoborom. Úradujúci majster vyhral nad Žilinou všetky štyri zápasy v základnej časti s celkovým skóre 14:5, ale všetci jej hráči vedia, že v play-off sa tieto štatistiky šmahom ruky zmažú.

„Viem, ako vyzerali všetky naše zápasy so Žilinou. Bol to štyrikrát veľmi dobrý hokej. Stačí si iba spomenúť na druhé kolo základnej časti u nás. Hral sa mimoriadne rýchly hokej, už vtedy to vyzeralo ako play-off . Či to bude také pekné ofenzívne divadlo, to uvidíme. Záleží na hráčoch. Minimálne korčuliarsky by to malo byť na vysokom stupni. Súper výborne korčuľuje, my takisto,“ uviedol hlavný tréner HK Nitra Andrej Kmeč na webe HK Nitra.

Dva korčuliarske tímy

Jeho náprotivok Milan Bartovič sa vyjadril v podobnom tóne v očakávaní atraktívnosti a útočného hokeja. Zdôraznil však maximálnu koncentráciu na hru, ktorú chce predvádzať jeho mužstvo.

„Stretnú sa dva veľmi dobré korčuliarske tímy. Myslím si, že to bude zaujímavá a vyrovnaná séria. Dôležité bude udržať si v búrlivom prostredí koncentráciu a chladnú hlavu. Musíme byť sústredení na seba, na svoje výkony a všetko ostatné musí zostať v kabíne,“ cituje Milana Bartoviča web Vlkov Žilina.

Iba najbližší zápas

„Rozhodne sa chceme zamerať na náš hokej. Pripravujeme sa stále, ako počas celého ročníka, iba na najbližší zápas, ktorý chceme vyhrať. Pôjdeme postupne, nekladieme si ciel vyhrať v Nitre jeden, alebo dva duely. Zaujíma nás vždy len to, čo je najbližšie pred nami,“ dodal Bartovič.

Hokejisti Žiliny sa prebojovali do semifinále play-off iba po tretí raz v histórii klubu, kým Nitrania za predchádzajúcich 11 rokov získali 9 medailí. Oba tímy sa už vo vyraďovacej časti stretli – dovedna trikrát. Dvakrát bola úspešnejšia Nitra, raz Žilina.

Najpamätnejšia séria

Najpamätnejšia z pohľadu žilinských fanúšikov bola víťazná semifinálová séria z ročníka 2005/2006. Tím okolo Romana Kontšeka vtedy zdolal Nitru ako víťaza základnej časti 4:2 na zápasy a napokon to dotiahol až k historickému zisku majstrovského titulu. Štvrté vzájomné meranie síl oboch súperov vo vyraďovacej časti sa uskutoční po ôsmich rokoch.