Sainz pobavil fanúšikov Formuly 1, zabudol, že už nejazdí za Ferrari. Kur*a, reagoval - VIDEO

Štyri roky strávil vo Ferrari. V tejto sezóne Formuly 1 už preteká za Williams. Stále však má niekde v hlave zaužívané, že preteká za Scuderiu.

Španielsky jazdec Carlos Sainz pobavil publikum počas prvého tréningu na Veľkú cenu Japonska, keď v uličke všetkých tímov minul garáž toho svojho.

Následne sa ospravedlnil v rádiu. „Nezabudni, že sme na začiatku,“ pripomenul Sainzovi do vysielačky jeho mechanik, ale už bolo neskoro. Informoval o tom web sport.cz.

„Kur*a, prešiel som cez to. Myslel som, že sme na konci, prepáčte,“ odpovedal Španiel.

„Dobre, teraz sa vráť na trať a skúsime to znova v ďalšom kole,“ odpovedal mu mechanik.

Potom sa Sainz so smiechom ešte raz ospravedlnil, v ďalšom kole svoju chybu napravil a trafil do správnej garáže.

Muscle memory? 😂

Carlos Sainz drives past the Williams pit box, forgetting he’s no longer with Ferrari.#f1 #formula1 #sportsinfoxtreme #Carlossainz #williams #Ferrari #fp1 #JapaneseGP #f1jppic.twitter.com/GSDk0BhQoU

— SportsInfo Xtreme (@Sportsinfo22073) April 4, 2025